Neguerula se niega a pedir perdón por los casos de corrupción del PSOE

Hay días en los que el portavoz del PSOE en el Parlament balear, Iago Negueruela, comparece en rueda de prensa con el ánimo de condenar firmemente la corrupción. La condena es tajante y a los cuatro vientos cuando afecta a partidos que no son el suyo. Este lunes no era el día de hablar de corrupción, parece. Preguntado acerca del caso Multimedia, el primer escándalo de corrupción que afecta a una administración pública dirigida por el PSOE balear, el portavoz se ha negado a responder.

Negueruela ha evitado pronunciarse por un caso por el que han sido condenados cuatro ex altos cargos del PSOE, que admitieron en el juicio que eran culpables de los delitos de prevaricación, fraude a la Administración y tráfico de influencias. Los hechos se cometieron entre los años 2007 y 2010, en el transcurso del segundo Govern del Pacte.

Los acusados que se declararon culpables son José Antonio Manchado, ex senador socialista y ex director general del Govern; José Antonio Santos, ex director general del Ejecutivo balear; José Juan Alcover, ex jefe de Comunicación del Ajuntament de Palma; y Francisco Cano, ex concejal del PSOE en el municipio de Calviá. Junto a ellos, otras siete personas también han sido condenadas.

Los hechos por los que los ex altos cargos socialistas han sido condenados tienen que ver con la sociedad Multimedia, una empresa que dependía de la Conselleria de Economía. Los acusados utilizaron esta sociedad para beneficiar a personas de su mismo entorno mediante la adjudicación de contrataciones irregulares. En su gran mayoría, los trabajos realizados eran meros plagios de estudios anteriores, es decir, sin utilidad para la empresa que les contrataba. En el pacto con los acusados se ha acordado una indemnización que alcanza los 260.000 euros. Los condenados tienen ahora un año para pagar todo el dinero que fija la sentencia del tribunal.

Reacciones del PP al ‘caso Multimedia’

Quien sí se ha manifestado acerca del caso Multimedia ha sido el portavoz del Partido Popular en el Parlament, Sebastià Sagreras, quien ha manifestado que «este caso se produjo con Francina Armengol como secretaria general del PSOE balear. Y aunque han pasado ya años es ahora cuando van saliendo a la luz los diversos casos de corrupción del Govern socialista. En el caso Multimedia los propios acusados han reconocido los hechos».

Sagreras ha añadido más situaciones presuntamente delictivas bajo el mandato socialista. «En el caso Puertos se piden ya varios años de prisión para gente de la máxima confianza de la ex presidenta balear Francina Armengol, como es Joan Gual de Torrella o el ex alcalde socialista de Ibiza, Rafa Ruiz», ha expresado en rueda de prensa.

El portavoz popular ha hecho alusión también al caso Mascarillas o caso Koldo: «El caso más mediático es la ramificación balear de la presunta trama corrupta del caso Koldo, y del que se observa la máxima complicidad de Armengol con Koldo García. Además hemos podido per cómo la ex consellera de Salud Patricia Gómez mintió en la comisión de investigación».

Sagreras ha cerrado su intervención manifestando que «nos preocupa la deriva del PSOE ante estos casos de corrupción tan graves. El PSOE balear necesita limpieza y renovación de sus dirigentes».