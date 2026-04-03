Muerte en Ibiza: detenido en Francia el presunto autor de un homicidio tras perpetrar un robo violento

La tranquila isla de Ibiza quedó conmocionada tras conocerse un crimen que mantuvo en vilo a residentes y turistas durante meses. La Policía Nacional ha cerrado un caso de violencia extrema: un hombre murió a causa de un golpe en la cabeza durante un robo, que inicialmente parecía un hurto de lujo.

El principal sospechoso fue detenido en Francia gracias a una intensa colaboración internacional entre autoridades españolas y francesas. El arresto se produjo después de que el individuo intentara evadir la justicia con documentación falsa, en un seguimiento policial que parecía sacado de una película de suspenso.

El brutal suceso ocurrió el 15 de agosto de 2025, cuando la víctima, junto a su pareja, paseaba por la zona comercial de la Marina de Ibiza. En segundos, un grupo criminal, perfectamente coordinado, atacó al hombre, dejándolo gravemente herido tras un golpe que provocó su caída y su posterior muerte. Entre los bienes sustraídos, destacaba un reloj de alta gama, presunto detonante de la violencia.

Desde ese día, la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Ibiza inició un operativo minucioso para desenmarañar la compleja red criminal. La investigación reveló que no se trataba de un robo aislado, sino de una acción planificada por un grupo organizado, con roles definidos: vigilancia, seguimiento y ejecución del ataque.

Tras meses de pesquisas, se identificó a todos los implicados y se detallaron sus diferentes niveles de participación. Los juzgados de Ibiza emitieron una Orden Europea de Detención y Entrega, permitiendo localizar al principal autor en Francia en febrero de este año.

El detenido, actualmente en prisión provisional en Amiens, enfrenta cargos por homicidio imprudente, pertenencia a grupo criminal y robo con violencia. Su extradición a España será inminente, y no se descartan más detenciones vinculadas al caso.

Este crimen ha dejado a la sociedad ibicenca impactada, mostrando la violencia oculta detrás de los lujos turísticos de la isla. Las autoridades destacan que la coordinación internacional fue clave para desarticular la red criminal y llevar ante la justicia a quienes alteraron de manera trágica la vida de una familia.