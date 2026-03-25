Muere un trabajador en Ibiza tras caer desde 20 metros mientras podaba un árbol

Un trabajador ha muerto en Ibiza en un accidente laboral tras caer desde 20 metros mientras podaba un árbol. Según ha informado el Ayuntamiento de Santa Eulària, el aviso se recibió este martes a las 11.00 horas.

El empleado cayó desde una altura de unos 20 metros mientras estaba realizando labores de poda en un árbol.

Hasta el lugar del suceso, situado en la lujosa urbanización de Can Furnet, se desplazaron efectivos de la Policía Local de Santa Eulària, sanitarios y agentes de la Guardia Civil, quien se ha hecho cargo de la investigación.