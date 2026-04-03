Muere Toni Aragón, director del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Mallorca

El director del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Mallorca, Toni Aragón, murió el pasado jueves de «forma repentina», según han informado este viernes la institución académica y el sindicato Anpe.

En redes sociales, la dirección del Conservatorio expresaba que Aragón ha sido «un ejemplo de firmeza, empatía y humanidad», que «ha dejado una huella profunda» en la institución.

«Con el corazón roto, compartimos la triste noticia de la pérdida de nuestro director, Toni Aragón. Nos ha dejado no solo un gran músico, sino una persona excepcional que ha sido uno de los pilares de este centro». Por ello destacaba su gran valía como persona y su pasión musical.

«Toni ha sido para todos nosotros un ejemplo de firmeza, empatía y humanidad. Su pasión por la música y su espíritu de compañerismo han dejado una huella profunda que nos acompañará siempre. Queremos enviar todo nuestro apoyo y ánimos a su familia en estos momentos tan difíciles. Gracias por tanto, Toni. Te echaremos mucho de menos. Descansa en paz».

Colpit per la pèrdua d’Antoni Aragón, el director del Conservatori Professional de Mallorca. Persona afable, de bon tracte, compromesa amb l’educació i la cultura, que va dedicar la seva vida a la música i a formar generacions d’estudiants. El seu llegat perdurarà. DEP. — Antoni Vera (@AVeraAlemany) April 3, 2026

También el conseller de Educación del Govern balear, Antoni Vera, expresaba su consternación por la triste noticia en la red social X.

«Golpeado por la pérdida de Antoni Aragón, el director del Conservatorio Profesional de Mallorca. Persona afable, de buen trato, comprometida con la educación y la cultura, que dedicó su vida a la música y a formar generaciones de estudiantes. Su legado perdurará».

Gran tristesa per la mort d’Antoni Aragón, director del Conservatori Professional de Mallorca. La seva vocació per l’ensenyament i la seva estima per la música han deixat una empremta inesborrable en tants joves i en tota la comunitat educativa i cultural de les Illes. Sempre… https://t.co/2em5u6ldqp — Marga Prohens (@MargaProhens) April 3, 2026

Nacido en Mallorca, era profesor de canto desde hace un cuarto de siglo, estaba especializado en interpretación vocal y estaba al frente de la dirección del centro desde 2024.

Por su parte, el sindicato docente Anpe ha explicado que la muerte de Aragón se produjo el jueves «de forma repentina», tras lo que ha destacado que su labor «dejará una huella significativa en la formación artística» de Baleares y «un vacío que será difícil de llenar entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerle».

Anpe ha explicado que Aragón desarrolló una dilatada trayectoria profesional como docente de canto desde el año 2000, así como en tareas de dirección, y que destacó por «su compromiso con la educación musical» y su dedicación a la comunidad educativa.