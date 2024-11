Moviment Mallorquinista arranca la recogida de material para Valencia

Moviment Mallorquinista arranca esta mañana, desde las nueve en la cafetería del Poliesportiu de Son Moix, la recogida de material para los afectados de las inundaciones de Valencia. El Real Mallorca, en colaboración con la Unió de Penyes y la Asociación de Jugadores Veteranos, llevará a cabo por su parte otra iniciativa similar este martes en el aparcamiento del estadio. Otras peñas, como la Penya de Campanet Bartomeu Beltrán, también han anunciado medidas idénticas con el objeto de hacer llegar la mayor cantidad de artículos posibles a la zona cero de la DANA. Durante el partido del próximo domingo ante el Atlético de Madrid en Son Moix también se podrán realizar entregas.

Moviment Mallorquinista actualizó ayer la lista de artículos que se necesitan. En principio la roba no es imprescindible, aunque se aceptará, pero lo que sí es esencial es comida no perecedera, productos de higiene, medicamentos, productos para la limpieza, alimentos para animales y otros productos esenciales como sacos de dormir, mantas, calcetines, papel higiénico, vascos, platos y cubiertos desechables.

ACTUALITZACIÓ‼️🙏🏻 pic.twitter.com/BX4l6wjnqp

— Moviment Mallorquinista (@MMallorquinista) November 3, 2024

En cuanto a la recogida de material por parte del Mallorca, La recogida tendrá lugar el próximo martes, 5 de noviembre, de 8 a 20 horas en el aparcamiento de la puerta 9 del Estadi Mallorca Son Moix (c/ Camí dels Reis). Todo el material donado será enviado al centro de recogida que ha organizado el Valencia CF. Además, el próximo domingo en el encuentro contra el Atlético de Madrid en el Estadi Mallorca Son Moix, también se realizará una recogida de material, de la que se dará más información en los próximos días.

Material de Urgencia Necesario

Se aceptarán exclusivamente los siguientes artículos, que son críticos para las labores de limpieza:

• Herramientas y Equipos: Rastrillos, palas cuadradas, escobas de obra, cubos, carretillas, serruchos, paletas de obra, azadas, cuerdas y diversas herramientas manuales.

• Material de Protección: Botas de agua, guantes de todo tipo, gafas de seguridad, mascarillas, monos de trabajo, chubasqueros.

• Material de Limpieza: Bolsas de basura grandes (100 litros), fregonas, rascadores de suelo, limpiadores de cristales con palo.

• Equipamiento de Mayor Tamaño: Compresores, bombas de agua, mangueras, generadores de gasolina.

• Otros Artículos Esenciales: Linternas, pilas, frontales, ropa de mantenimiento, mantas.

🚨 Juntament amb el @RCD_Mallorca , La FundacióRCDM i @VeteranosRCDM ens hem cordinat per dur a terme recollida de material per ajudar a les zones més afectades per la DANA.