Éxito en la celebración de la quinta edición del Canal’ Art, la noche de las galerías de Santanyí, celebrada este sábado, a la que han asistido más de 3.000 personas, según cálculos del consistorio. Han participado un total de 180 artistas repartidos entre 70 puntos en la que es la cita más importante del calendario cultural del municipio.

Todas las exposiciones eran de acceso gratuito y se han inaugurado de manera simultánea a las 18.00 horas. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santanyí, encabezado por la alcaldesa, Maria Pons, y el regidor de Cultura, Mateu Nadal, comenzaron el Canal’Art en la Casa de Cultura Ses Cases Noves con la inauguración de la exposición de Levante en Marxa. Después han continuado la vuelta pasando por la mayoría de

puntos expositivos de esta noche de las galerías.

Maria Pons se ha mostrado muy agradecida por la respuesta del público y por la implicación del pueblo. “Ha sido una noche muy especial, con muchísima gente llenando las calles. Los vecindarios han participado activamente, pero también hemos recibido gente de toda la isla, y esto quiere decir que tenemos sintonía con lo que la ciudadanía quiere. Tenemos que agradecer a los artistas, las galerías, a los comercios, a los trabajadores municipales, y a todos los que se han implicado en este acontecimiento, puesto que ha estado todo un éxito”, ha manifestado.

Esta nueva edición del Canal’Art ha presentado una oferta musical excepcional con cuatro puntos de música en directo en las calles que se han alternado durante todo el anochecer, con los grupos Toma2jazz, Two and a Loop, The Deaf Buffalos y Miranda Jazz Quinteto. Además, el órgano de Jordi Bosch de Santanyí se ha unido con el concierto de Francesca Suau en la iglesia parroquial, donde, a la capilla de Roser, había un fantástico espectáculo de música y luz.

El programa también ha incluido varias actividades, como el espectáculo de pintura en directo a cargo del artista Pato Conde, donde tanto jóvenes como adultos han podido participar en la creación de un mural en directo. A la plaza de s’Abeurador se ha celebrado otro acontecimiento de pintura en directo bajo el título «Expresate Creativo» a cargo de Roman Hillmann.

A Can Timonar se ha podido visitar la exposición de sus diez años de artes escénicas y de la performance de Eli Hill y Irene Pons. Justo al lado, en la plaza de s’Aljub, ha tenido lugar la performance de Veru Iche, y en la calle des Rafalet, Marcos Torrandell ha hecho una escultura vive sobre piedra. Además, la Escuela de Ball de Bot sa Mitja Lluna ha ofrecido una muestra de baile por las calles del pueblo.

El regidor de Cultura del Ayuntamiento de Santanyí, Mateu Nadal, también ha valorado muy positivamente esta nueva edición del Canal’Art: «el Ayuntamiento de Santanyí siempre ha tenido como objetivo fomentar la riqueza cultural de nuestro pueblo y convertirlo, por una noche, en una ventana a la variada y vibrante escena cultural de Mallorca. Nuestra intención es ofrecer una experiencia cultural que refleje la diversidad de la isla, desde las expresiones más tradicionales hasta las más vanguardistas. Agradecemos de todo coro a los comerciantes, vecinos y a todos quienes hacen posible este acontecimiento por su dedicación y compromiso con la cultura».

El Ayuntamiento de Santanyí está especialmente contento de haber recuperado el espíritu del Canal’Art, puesto que el año pasado se organizó por primera vez desde el año 2018. Hay que recordar que la edición de 2017 del Canal’Art y el Ayuntamiento de Santanyí fueron galardonados con el premio de Cultura de Onda Cero Mallorca por su promoción de la cultura en una ceremonia organizada en el Auditorio de Palma.