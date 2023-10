La quinta edición de Canal’Art, la noche de las galerías de Santanyí, se celebrará este sábado 14 de octubre entre las 18.00 y las 23.00 horas con la participación de 180 artistas entre 70 puntos expositivos repartidos por el municipio. Las exposiciones siguen de cerca el trazado de las galerías. Este itinerario alcanza el centro de Santanyí, desde la plaza de la Porta Murada hasta las calles Celler, Portell, de la Pau, la placeta Constitució y la Plaza Mayor, entre otros.

Todas las exposiciones son de acceso gratuito y se inaugurarán de manera simultánea a partir de las 18.00 horas, que quedarán abiertas al público en general. Según Mateu Nadal, el regidor de Cultura, «esta es una gran celebración cultural que destaca el papel fundamental de las galerías como generadoras de cultura y conocimiento, lugares de experimentación y descubrimiento que fomentan la conexión y el encuentro entre artistas,

coleccionistas, público e instituciones», recoge el consistorio en un comunicado.

Esta nueva edición de Canal’Art presenta una oferta musical excepcional con cuatro puntos de música en directo en las calles que se alternarán durando todo el evento. Entre los grupos participantes se encuentran Toma2jazz, Two and a Loop, The Deaf Buffalos y Miranda Jazz Quinteto. Además, el órgano de Santanyí se une en el programa musical con la actuación de Francesca Suau.

El programa también incluye varias actividades. De 18.00 a 22.00 horas, los visitantes podrán disfrutar de un espectáculo de pintura en directo a cargo del artista Pato Conde, donde tanto jóvenes como adultos podrán participar en la creación de un mural en directo. Este es un acontecimiento pensado para toda la familia.

En la plaza de s’Abeurador, de 18.00 a 22.00 horas, se celebrará otro acontecimiento de pintura en directo bajo el título Expresate Creativo a cargo de Roman Hillmann. También se podrá visitar la exposición de los diez años de artes escénicas en Can Timonel y a las 22.00 horas, disfrutar de la performance de Eli Hill e Irene Pons. A las 19.00 horas, en la Plaza de s’Aljub, se podrá ver la performance de Veru Iche, y en la calle des

Rafalet, la escultura vive de Marcos Torrandell. Además, la Escuela de Ball de Bot la Mitja Lluna ofrecerá una muestra de baile y pasacalles a partir de las 19.00 horas ante el ayuntamiento. Además, esta noche habrá una oportunidad única para visitar la capilla del Roser, ya que su interior estará iluminado de manera especial.

La alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, también ha valorado muy positivamente la perspectiva de esta nueva edición de Canal’Art: «El objetivo del Ayuntamiento de Santanyí siempre ha sido mantener el pueblo como referente en el mundo de la cultura de Mallorca. Y por una noche convertirlo en un gran escaparate donde se pueda ver todo lo que se

mueve en la cultura de la isla, desde lo más clásico a lo más innovador».

El Ayuntamiento de Santanyí está especialmente contento de haber recuperado el espíritu del Canal’Art, puesto que el año pasado se organizó por primera vez desde 2018. Hay que recordar que la edición de 2017 de Canal’Art y el Ayuntamiento de Santanyí fueron galardonados con el premio de Cultura de Onda Cero Mallorca por su promoción de la cultura.