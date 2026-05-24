Un marroquí asalta en Palma a un anciano de 80 años en su propia casa, le hace un ‘mataleón’ y le roba

Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a un hombre de origen marroquí como presunto autor de un delito de robo con violencia en casa habitada después de asaltar a un anciano octogenario en el interior de su vivienda, situada en la zona de calle Aragón, en Palma. La investigación fue desarrollada por el Grupo de Atracos de la Policía Nacional, que se hizo cargo del caso tras la denuncia presentada por la víctima, quien relató cómo un joven había conseguido acceder a su domicilio mediante un engaño para posteriormente intimidarle y obligarle a entregarle dinero.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de mayo, cuando el presunto autor llamó a la puerta de la vivienda del anciano haciéndose pasar por el nieto de una vecina del inmueble. Aprovechando la confianza de la víctima y la aparente normalidad de la situación, el joven logró entrar en el domicilio. Una vez dentro, el sospechoso explicó al octogenario que su supuesta abuela no se encontraba en casa y que necesitaba urgentemente 50 euros para acudir a una farmacia. Según manifestó la víctima en su denuncia, el joven insistió hasta en dos ocasiones en la necesidad de conseguir el dinero.

Sin embargo, la situación cambió bruscamente pocos instantes después. De forma repentina, el marroquí agarró al anciano por el cuello, rodeándole con el brazo, en una maniobra conocida popularmente como “mataleón”, mientras le advertía de que le entregara dinero si no quería que le ocurriera nada.

Aunque el agresor no llegó a apretar con fuerza, la víctima aseguró haber vivido momentos de enorme miedo y tensión al verse inmovilizada dentro de su propia casa y completamente indefensa ante el asaltante. Ante la intimidación sufrida, el octogenario acabó entregando al ladrón un billete de 50 euros que llevaba encima. Tras conseguir el dinero, el presunto autor soltó inmediatamente a la víctima y abandonó el domicilio apresuradamente antes de que pudiera ser interceptado.

Tras tener conocimiento de lo sucedido, los agentes del Grupo de Atracos iniciaron una investigación para tratar de identificar al responsable. Las pesquisas policiales y las gestiones practicadas permitieron reunir suficientes indicios para localizar al sospechoso y confirmar su presunta implicación en el robo.

El pasado lunes, la Policía Nacional desplegó un dispositivo de búsqueda y localización que culminó con la detención del hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia en domicilio. Posteriormente, el arrestado fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes antes de ser puesto a disposición judicial.

Finalmente, una vez presentado ante la autoridad judicial, el juez decretó el ingreso en prisión del detenido debido a la gravedad de los hechos investigados. La Policía Nacional recuerda la importancia de extremar las precauciones ante desconocidos que intenten acceder a viviendas mediante engaños o excusas, especialmente en el caso de personas mayores, uno de los colectivos más vulnerables frente a este tipo de delitos.