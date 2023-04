El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido que «en los últimos tiempos» trabajan en la problemática de la vivienda para los efectivos destinados a las Islas. «Se están adoptando todas las medidas necesarias y precisas, pero con carácter permanente, no coyuntural», ha dicho. El ministro, sin embargo, no ha concretado ninguna medida urgente para evitar que agentes de la Guardia Civil destinados a Ibiza se vean obligados a dormir en su coche o en una furgoneta ante la imposibilidad de acceder a una vivienda.

Los representantes del sindicato policial Jupol y de la plataforma Insularidad ya han recibido a ministro Grande Marlaska a su llegada a la comisaría de la Policía Nacional en Ibiza para reclamar medidas urgentes sobre la vivienda y el aumento del plus de insularidad. «Queremos la urgente actualización de la indemnización», ha dicho el portavoz del sindicato Jupol.

Por otra partes, desde hace meses la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) denuncia que los agentes reciben «como un castigo» ser destinados a Baleares y han reclamado complementos retributivos.

Este colectivo advertía recientemente en un comunicado de la precariedad a la que se enfrentan por las dificultades del acceso a la vivienda y alertaba de un caso en Ibiza, de un agente en prácticas que está destinado en el aeropuerto y que vive en una furgoneta y tiene que ducharse en un gimnasio. Posteriormente se han conocido más casos de agentes de la Guardia Civil que duermen en furgonetas. «Para la mayoría de agentes que destinan a cualquiera de las islas significa sufrir un tremendo golpe de mala suerte, ya que la escasez y el precio de la vivienda les obliga a dormir en autocaravanas, en campings o incluso en su propio vehículo», denuncia el IGC.

Respuesta de Marlaska

«Ahora ya estamos buscando medidas de carácter más estructural, más general», ha manifestado el ministro Marlaska en declaraciones a los medios de comunicación en Ibiza donde ha añadido que el problema de la vivienda se extiende a la mayoría de funcionarios públicos.

«Estamos dando las soluciones necesarias y precisas y lo estamos haciendo en los últimos tiempos», ha dicho. Además, se ha referido al protocolo suscrito entre el Govern, el Consell y el Ayuntamiento de Ibiza para impulsar la construcción de viviendas en el solar anexo a la Comisaría para agentes. En unas semanas, según ha avanzado, un equipo técnico de Interior visitará Ibiza para tomar medidas para la dotación de recursos habitacionales, informa Europa Press.

El ministro ha realizado esta visita a Ibiza, donde se ha reunido con responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para «tomar conocimiento directo» sobre la situación de las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional, así como del servicio que se presta.

No obstante, el ministro no ha ofrecido ninguna medida urgente a los agentes destinados a Ibiza que no tienen acceso a una vivienda.

«Es importante tomar el pulso directo con los hombres y mujeres y que me trasladen directamente cuáles son sus principales objetivos y necesidades», ha señalado en declaraciones a los medios, donde también ha remarcado la importancia de generar seguridad en una comunidad turística como Baleares.

«Nuestro país es un país seguro. Las Islas Baleares es una Comunidad Autónoma segura, consecuencia de ello es que tenemos unos índices de visita absolutamente importantes», ha dicho. Aquí el ministro ha obviado que Baleares es la comunidad con el índice de criminalidad más elevado.

Por el contrario, Marlaska ha añadido lo siguiente: «Somos un destino seguro y, por lo tanto, atractivo», ha añadido, asegurando que ello es consecuencia de una dedicación y trabajo.

En relación al aumento del plus de insularidad, Marlaska ha dicho que trabajan en relación a «zonas de sensibilidad» como puedan ser Baleares, valorándose medidas económicas.

También ha dicho que para fidelizar plantillas, deben tenerse otros aspectos de promoción o formación, además del económico.