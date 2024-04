La mallorquina Helena Pueyo, más cerca de la la WNBA

La mallorquina Helena Pueyo sigue con su progresión imparable en el baloncesto estadounidense. Tras proclamarse en 2021 finalista de la NCAA con la Universidad de Arizona, las Wildcats, que perdieron ante la Universidad californiana de Stanford, ha sido elegida en el draft de la WNBA por las Connecticut Sun, uno de los equipos más poderosos de la Liga, finalista en 2022. Helena también tiene ante sí los Juegos Olímpicos de París, en los que participará en dos disciplinas: con la selección absoluta femenina y en la nueva modalidad de 3×3.

Let’s get after it Helena! 💪 pic.twitter.com/qqT4U7mc6C

— Connecticut Sun (@ConnecticutSun) April 16, 2024

Formada en La Salle Palma y en el Segle XXI, Helena ha sido elegida en el puesto 22 del draft. No tiene plaza asegurada en la plantilla la próxima temporada, pero de momento ya ha pasado el primer corte y está mucho más cerca de cumplir su sueño de jugar la más importante competición de baloncesto femenino del mundo tras una intachable trayectoria en los Wildcats de Arizona, que no dudaron en felicitar a la jugadora por su éxito.

Steals Queen turns pro 👑@Helena_Pueyo6 has been drafted by the Connecticut Sun with the 22nd pick in the 2024 WNBA Draft!#MadeForIt x #LeaveALegacy pic.twitter.com/sLwTRGDPbu

— Arizona Basketball (@ArizonaWBB) April 16, 2024

Helena Pueyo se ha formado estos últimos años en la Universidad de Arizona y su progresión ha sido espectacular, lo que le ha valido su llamada a la selección española femenina de la mano de Miguel Méndez, que la tiene en su lista de fijas para los Juegos de este verano en París. Helena fue llamada por primera vez para los partidos de preparación de cara al Eurobasket de Israel y Eslovenia que se disputó el año pasado.

Muchos equipos de la Liga Endesa permanecen atentos a la situación de la mallorquina por si finalmente no tuviera sitio en la plantilla de los Connecticut Sun y este caso pudieran ficharla, aunque por supuesto la prioridad de Helena es dar el salto definitivo a la WNBA.