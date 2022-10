Hay seis jugadores del Mallorca con opciones de ir al Mundial, algunos con muchas más posibilidades que otros. Para todos ellos hoy viernes será un día clave porque es la fecha límite que tienen los seleccionadores para presentar una primera prelista de 35 futbolistas. Quien no esté en esa relación ya no puede ser incluido en la convocatoria definitiva, que se hará oficial el 14 de noviembre, aunque en el caso de España Luis Enrique ya ha dicho que dará el nombre de los elegidos tres días antes, el 11 de noviembre.

Baba (Ghana), Rajkovic y Nastasic (Serbia), Kang (Corea), Gio (Uruguay) y…Mafeo, que es seleccionable por Argentina, España e Italia (aunque los azurri no estarán en el Mundial), son los jugadores susceptibles de ir en la lista. Dado que hace mucho que no son llamados a su equipo nacional, las opciones de Gio y Nstasic son muy escasas, todo lo contrario que Baba y Rajkovic, que tienen segura su convocatoria. La duda aquí es Kang, que todo hace indicar que en esta relación sí estará, porque fue convocado en los dos últimos amistosos (aunque no jugó ni un minuto), y la sorpresa podría ser Maffeo, a quien vino a ver Scaloni a Son Moix y que podría ser la bomba de Argentina. El lateral derecho titular es Nahuel Molina y el suplente habitual es Juan Foyth, pero aún no se sabe si el jugador del Villarreal estará recuperado. De hecho lo tiene difícil.

Estar en la prelista de 35 futbolistas no garantiza nada. Es tan sólo el primer filtro. La convocatoria definitiva se dará cuatro días después de que se interrumpa la Liga, el lunes 14 de noviembre, pero es un paso imprescindible para tener la oportunidad de jugar el Mundial. De todos los posibles seleccionados el único que tiene experiencia en una Copa del Mundo en el portero Predrag Rajkovic, que con sólo 22 años participó en Rusia 2018 cuando era jugador del Maccabi de Tel Aviv, aunque no jugó ni un solo minuto porque el titular fue Vladimir Stojkovic.