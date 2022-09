Todo hacía indicar que el Mallorca llegaría al último día de mercado con los deberes hechos, pero no será así. Las 24 horas de este jueves prometen dar mucho juego porque quedan bastantes asuntos pendientes, el principal de ellos cerrar el fichaje del central estadounidense John Anthony Brooks, con quien sigue sin existir acuerdo. Además, hay que concretar la salida de Álex Alegría, que casi con toda seguridad irá a un equipo de Primera División RFEF después de que el martes rechazara la primera oferta que se le planteó. Si se confirma esta baja el Mallorca tratará de completar la plantilla con un lateral o un centrocampista de banda izquierda.

Durante buena parte de la jornada de ayer miércoles dio la sensación de que el fichaje de Brooks acabaría haciéndose oficial, pero finalmente no fue así. Existe divergencia no en la cuestión económica, sino en la duración del contrato. El central estadounidense no está por la labor de comprometerse varios años, ya que ha tenido que renunciar a gran parte del salario que tenía en el Wolfsburgo, que era de cuatro millones de euros, y apuesta por un acuerdo de un solo año, mientras el Mallorca le ofrece tres. Lo lógico es pensar que ambas partes se encuentren en dos temporadas, pero está por ver.

El Mallorca no tiene una urgencia excesiva en el caso de Brooks ya que, al tratarse de un jugador libre, puede fichar en cualquier momento siempre que el equipo disponga de una licencia, circunstancia que ahora mismo concurre. Por supuesto esa misma libertad puede aprovecharla el jugador para irse a otro club.

Por lo que se refiere a Álex Alegría, el pasado martes rechazó una oferta de Primera División RFEF pero el Mallorca está intentando convencerle de que recapacite y la acepte. Parece que anoche el delantero sí estaba por la labor, aunque falta por concretar condiciones. Su salario, de un millón de euros, será asumido casi íntegramente desde aquí.

Si se produce la salida de Álex Alegría el Mallorca irá a por un jugador de banda izquierda, pero no es una prioridad. Si se encuentra una buena oportunidad de mercado intentará aprovecharse, pero sólo si se dan las condiciones económicas y deportivas necesarias, si no la plantilla se quedará como está.