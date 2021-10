Raíllo sigue sin estar disponible y ya nadie se atreve a ponerle una fecha a su regreso. El jugador no se ha recuperado del edema óseo que sufrió en el partido de pretemporada que el Mallorca disputó en la localidad francesa de Brest y ya está en manos del doctor Ramón Cugat, uno de los mejores especialistas del país, después de que hayan fracasado todos los tratamientos a los que ha sido sometido.

Raíllo ha sido infiltrado ya hasta en tres ocasiones con factores de crecimiento, plaquetas de su propia sangre enriquecidas con plasma que en teoría deberían haber mejorado la irrigación de la zona afectada y haber hecho desaparecer la inflamación que sufre en el hueso de su tobillo, pero que en la práctica no han conseguido remitir los dolores. Además, ahora sufre una sobrecarga tendinosa de la que también se está tratando.

Ramón Cugat ha puesto sobre la mesa la posibilidad de efectuar una artroscopia. No para solucionar el edema óseo, ya que se trata de una inflamación, pero sí para explorar con mayor detalle la zona y averiguar si existe algo más. De momento aún no se ha tomado una decisión, ya que la artroscopia, por poco invasiva que sea, supondrá un periodo aproximado de baja de un mes más. Por ahora no se descarta seguir con el tratamiento de factores de crecimiento, pero si no da resultado no quedará otro remedio que entrar en quirófano.

Para el Mallorca se trata de una baja muy sensible ya que es un jugador esencial en el entramado defensivo de Luis García Plaza, no sólo por sus condiciones, sino también por su capacidad de liderazgo sobre el resto de sus compañeros. Además, la plantilla está muy corta de defensas centrales en este momento, ya que el serbio Sedlar sigue lesionado, por lo que a San Sebastián sólo viajan los dos únicos aptos que quedan, el eslovaco Martin Valjent y el argentino Franco Russo.

Luis García Plaza se negó ayer en la sala de prensa a ser más explícito sobre la situación de Raíllo, pero sí que dijo que «en dos o tres semanas se verá por dónde va todo».