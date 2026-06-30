Mallorca completa con éxito la extracción del pecio de Ses Fontanelles, tras un complejo operativo de cuatro meses

El Consell de Mallorca ha completado con éxito la extracción del pecio de Ses Fontanelles, poniendo fin a un complejo operativo subacuático de cuatro meses. Este logro, desarrollado junto a las universidades de las Islas Baleares (UIB), Barcelona (UB) y Cádiz (UCA), representa un verdadero hito para la arqueología del Mediterráneo, al recuperar íntegramente los restos de una embarcación del siglo IV d. C. para garantizar su conservación y estudio.

La fase final del rescate comenzó este lunes a las 6.00 horas con la extracción de la última parte del casco, una pieza de unos 12 metros de longitud por dos de anchura, similar a la extraída el pasado viernes.

Las maderas se aseguraron con cinchas y una red a una estructura metálica diseñada para evitar deformaciones. Posteriormente, el bloque se elevó mediante globos de flotación. La pieza fue trasladada a una velocidad de un nudo hasta el Club Marítimo San Antonio de la Playa.

Finalmente, una grúa la depositó en un camión góndola con destino al Castillo de San Carlos. Los restos permanecerán sumergidos en piscinas de desalación en el Castillo de San Carlos durante un año y medio.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, calificó la operación de «histórica» y destacó que permitirá entender cómo era la navegación hace más de 1.700 años. Por su parte, la vicepresidenta y consejera de Cultura, Antònia Roca, recordó que esto no es el fin del proyecto, sino el inicio de una nueva etapa de investigación.

Desde el pasado 10 de marzo, un equipo de quince personas trabajó ininterrumpidamente para desmontar el barco de arriba abajo y desde el exterior hacia el interior. Paralelamente, los arqueólogos excavaron un perímetro de seguridad de entre seis y siete metros alrededor del yacimiento. Esta labor permitió recuperar un tesoro científico excepcional:

Cargamento y utensilios: ánforas casi completas, vajilla fina decorada, cerámica de cocina norteafricana y una olla de a bordo.

ánforas casi completas, vajilla fina decorada, cerámica de cocina norteafricana y una olla de a bordo. Aparejos marinos: cuatro anclas (algunas con sus nudos originales), 90 metros de cabos, dos cestos de fibra vegetal, una polea y un escandallo para medir la profundidad.

cuatro anclas (algunas con sus nudos originales), 90 metros de cabos, dos cestos de fibra vegetal, una polea y un escandallo para medir la profundidad. Restos de las velas: localizados bajo el casco en el lado de babor. Aunque el lino está muy deteriorado, se ha podido documentar el sistema de paños, nudos y refuerzos con el que se confeccionaban.

Miguel Ángel Cau, codirector científico (UB), celebró haber cumplido el objetivo principal fijado hace cinco años: salvar el pecio para dar paso ahora al minucioso trabajo de laboratorio.

Este rescate forma parte del proyecto ARQUEOMALLORNAUTA, impulsado por el Consell y las universidades citadas, con el apoyo del Centro de Buceo de la Armada.

Tras la desalación en Mallorca, las maderas viajarán al laboratorio ARQVAtec del Museo Nacional de Arqueología Subacuática en Cartagena. Allí se someterán a un tratamiento de impregnación en PEG y liofilización. En paralelo, los expertos realizarán estudios de arquitectura naval, datación por radiocarbono e identificación de las especies de madera.

Para acercar este patrimonio a la ciudadanía, el Consell de Mallorca inaugurará el próximo mes de noviembre una exposición monográfica en el Centro Cultural la Misericòrdia. La muestra detallará la historia de este excepcional barco tardoantiguo, su contexto y el desafío científico que ha supuesto su rescate.