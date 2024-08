El Mallorca cede al central David López un año al Burgos

El Mallorca cerrará en las próximas horas la cesión del central David López al Burgos, equipo con el que jugará esta temporada, y que no adquirirá ninguna opción de compra. La intención del club es que tenga minutos cada semana para incorporarlo ya definitivamente a la primera plantilla a partir del curso 25-26. En principio la salida de David López no implicará la llegada de ningún otro central. Arrasate se queda con los cuatro que tiene: Valjent, Raíllo, Copete y Van der Heyden.

La dirección deportiva confía mucho en el futuro de David López y no quería que se pasara la temporada en blanco, como quinto central. Por eso se ha optado por cederlo al Burgos tras la experiencia que tuvo la pasada campaña en el Elche, club con el que jugó de enero a junio. David López ha marcado un gol en esta pretemporada, ante el West Bromwich Albion, y ha disfrutado de bastantes minutos, pero al final se ha optado por dejarlo salir para que siga creciendo como futbolista.

Por otro lado el Mallorca está pendiente de cerrar de manera definitiva los traspasos de Rajkovic al Al-Ittihad árabe y de Gio González al Krasnodar ruso. Ambas operaciones están ya totalmente pactadas y sólo quedan por resolver algunas trabas burocráticas para que se hagan oficiales. Las dos ventas supondrán unos ingresos superiores a 10 millones de euros que se utilizarán en el fichaje de un extremo de alto nivel, aunque en este caso las negociaciones se están demorando porque la dirección deportiva no quiere equivocarse.

El elegido por la entrenador y la dirección deportiva es el marroquí Abde, pero está en un salario prohibitivo de cinco millones de euros que el Mallorca no puede asumir bajo ningún concepto. No queda otra que esperar que el jugador, con el que en principio no cuenta el Betis, se ponga a tiro como sucedió el año pasado con Sergi Darder. En este sentido, ayudan y mucho, desde luego, las ventas de Rajkovic y Gio, que permiten también rebajar la masa salarial de la plantilla.