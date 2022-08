Mallorca-Betis: duelo de clásicos

Javier Aguirre (63 años) vs Manuel Pellegrini (68 años). Se enfrentan esta tarde (19.30 horas) los dos entrenadores más veteranos de Primera División, pero el Mallorca-Betis de por sí ya es un clásico: 33 se han visto las caras en Palma, con 17 triunfos locales, 8 empates y 8 victorias andaluzas, la última hace tres temporadas en una exhibición del francés Fekir, que de nuevo será esta tarde el jugador más peligroso de un rival que llega como colíder al estadio de Son Moix en el día en el que se inaugura, aún sin terminar, la nueva tribuna de Son Moix.

Todo son alicientes esta tarde en el estadio: un rival atractivo, de los que además convocan al público, el primer partido en casa de la temporada y el estreno de la nueva grada. Suficientes argumentos como para intuir una magnífica entrada siempre, por supuesto, que la climatología lo permita, que parece que sí. Es todo un partidazo y como tal hay que prepararlo.

El Mallorca llega con el equipaje del punto conseguido el pasado lunes en San Mamés tras un extraordinario partido de Rajkovic, mientras que el Betis pisará el campo convertido en colíder junto a Atlético de Madrid y Villarreal. Eso sí, lo hará cargado de bajas porque sólo ha podido desplazar a Palma a 17 futbolistas. De todos modos, Pellegrini tiene más que suficiente para presentar un once muy competitivo.

No debería haber tampoco novedades en el equipo titular de Aguirre, que será el mismo que empató en San Mamés. Ángel está recuperado, pero el coreano Kang se ganó la titularidad el lunes y será el acompañante de Muriqi en un ataque al que el entrenador mexicano ha pedido «más agresividad y atrevimiento».

En la rueda de prensa de ayer Manuel Pellegrini alabó a su homólogo en el conjunto mallorquín, el mexicano Javier Aguirre, quien “tiene una historia detrás”, por lo que supone “una alegría su vuelta” a la Liga española y le deseó “suerte en los 36 partidos que le quedan” a partir del de este sábado. Será “un partido difícil, como todos los de la Liga”, ya que los bermellones “han sumado en Bilbao y es un equipo que suele sacar puntos en casa”.

Por su parte Aguirre insistió en la necesidad de blindar Son Moix: «La pasada temporada no lo hicimos mal en casa, a pesar del resultado ante el Granada, y ese es de nuevo nuestro objetivo, hacernos fuertes en nuestro estadio», afirmó el entrenador, que volvió a insistir en la necesidad de que el equipo sea más profundo en ataque. «En Bilbao no ligamos tres pases y eso no puede ser. Debemos ser más atrevidos. Luego puedes fallar, pero por lo menos tienes que intentarlo».

Pita González Fuertes, con el que el Mallorca no ha ganado nunca un partido de Primera División, y Jaime Latre estará en el VAR. De su acierto o desacierto dependerá en gran medida el resultado de un partido que definirá el peso de la plantilla de Aguirre a falta de que lleguen por fin los fichajes que faltan.