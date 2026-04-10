La madre de la víctima de ‘bullying’ en Mallorca: «La agresora hace vida normal y mi hija va escoltada por el instituto»

El acoso constante que sufre una alumna de 16 años en un instituto público de Llucmajor (Mallorca) a manos de una compañera conflictiva y reincidente ha transformado por completo la vida cotidiana tanto de la menor como de su familia. Mientras la agresora continúa asistiendo al centro con total normalidad, la víctima se ha visto obligada a alterar su rutina diaria para evitar insultos y posibles agresiones.

La madre de la joven explica en una entrevista concedida a OKBALEARES que su hija recorre el recinto escolar, el IES Arenal, acompañada en todo momento por un vigilante de seguridad y acude cada día al psicólogo del centro antes de entrar en clase. «Mi niña es la que está pagando todas las consecuencias, ella es la gran perjudicada de todo esto mientras la agresora hace su vida normal», lamenta la progenitora.

Según relata con visible indignación, el instituto también ha modificado parte del horario académico de la menor para impedir que coincida con su acosadora en los pasillos. Además, durante el recreo permanece bajo la supervisión del vigilante, lo que le impide relacionarse con normalidad con sus amigas. «No se siente libre, hasta para ir al baño tiene que ir acompañada», asegura su madre con profunda tristeza.

Otra de las medidas adoptadas por el centro busca proteger la salud mental de la estudiante. La menor dispone de una autorización que le permite salir del aula cuando lo necesita, ya que en numerosas ocasiones sufre crisis de ansiedad y requiere tomar aire en el exterior.

Se trata de un protocolo complejo orientado a minimizar daños, que la familia valora de forma positiva, aunque considera insuficiente. «Al final es mi hija la gran afectada mientras que para la agresora no hay consecuencia alguna, no entendemos por qué es así, es el mundo al revés», denuncia.

«Nuestra vida ha cambiado por completo»

El impacto de la situación también alcanza de lleno a la familia. La menor ha dejado de utilizar el transporte escolar por miedo a coincidir con su acosadora, por lo que ahora son sus padres quienes la llevan diariamente al centro en coche.

«Tenemos que llevarla diez minutos antes de que empiecen las clases por seguridad. Una vez allí, la recoge el vigilante y se la lleva al aula. Lo mismo en las salidas, tenemos que recogerla un poco antes que el resto para evitar situaciones de riesgo», explica la madre.

Pese a que la alumna conflictiva estuvo expulsada durante 22 días, la familia asegura que no ha habido cambios en su comportamiento. «Algún día pasará algo grave. No hay un cambio de comportamiento, la cosa sigue, incluso lanza amenazas por redes sociales como Tik Tok. Se ha intentado hablar con la familia, están avisados de que si hace algo la vuelven a expulsar», afirma.

El temor, además, trasciende el ámbito escolar, ya que ambas menores viven cerca, en la localidad del Arenal. «Nos la podemos encontrar por la calle, hay que parar esto ya, nadie le ha parado los pies a esta niña», advierte la progenitora.

Cabe recordar que el origen de este caso de acoso estaría relacionado con la amistad que la víctima mantiene con la expareja de la presunta agresora. La alumna conflictiva no tolera ver a otras compañeras con quien fue su novio, lo que habría desencadenado una escalada de hostilidad que se ha prolongado en el tiempo.