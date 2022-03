Luis García Plaza e Imanol Alguacil han analizado en rueda de prensa la victoria del conjunto donostiarra por 0 goles a 2. El técnico del conjunto balear se ha mostrado resignado por la pobre imagen de su equipo. Por parte del entrenador del cuadro vasco, ha ensalzado el gran partido de sus pupilos a pesar de las numerosas bajas.

El entrenador del conjunto mallorquinista se ha mostrado muy sorprendido por las bajas prestaciones de los barralets: “Hemos hecho seis o siete minutos buenos en la primera parte, pero luego han sido de los minutos más decepcionantes de la temporada. Es difícil de entender y explicar. En el descanso hemos tenido una charla muy importante. Se ha salido bien en la segunda mitad hasta que nos han marcado el segundo. Cuando regalas, te castigan. Hemos perdido el comodín, seguimos a cinco puntos, y ojalá enganchemos una racha buena. Se nos ha juntado un mal día nuestro con una gran actuación del rival”, ha destacado.

Una de las decisiones más criticadas ha sido la tardanza a la hora de realizar los cambios. El entrenador madrileño se ha mostrado rotundo a la hora de abordar esta cuestión: “En el descanso hubiera sustituido a ocho. Cuando he hecho los cambios no hubiera cambiado a nadie. Luego ya he hecho rotaciones pensando en el próximo partido y por el cansancio. Ni Take ni Amath han tenido su día, igual que el resto”.

Un aspecto que está sorprendiendo en las últimas jornadas son las numerosas rotaciones de los atacantes: “Cada uno de ellos son delanteros diferentes. Según el rival, nos decidimos por uno u otro. Con cinco delanteros es muy difícil que entren todos. Hoy he pensado que Hoppe podría mantener una buena línea de presión y movilidad. Doy entrada al que creo que encaja más en esos instantes”, ha explicado.

Por parte del técnico visitante, Imanol Alguacil, se ha mostrado eufórico por encandenar la segunda victoria consecutiva en el campeonato liguero: “El Mallorca es un equipo que está haciendo muy bien las cosas, por eso, en este estadio solamente habían ganado por la mínima Osasuna, Barcelona y Valencia. Estaban en un gran momento, y si no se ha visto un buen partido de ellos, es por el gran nivel que hemos mostrado defensivamente. Cuando nos ponemos a jugar, lo hacemos muy bien. En el segundo tiempo, antes de hacer el 0 a 2, ellos estaban muy bien. El gol de Merino les ha matado”, ha afirmado.

Este triunfo permite a los donostiarras colocarse a un solo punto de la Champions League, a pesar de ello, el entrenador vasco, prefiere ir partido a partido: “Lo de la clasificación es lo que menos me importa. Estoy centrado en ganar el próximo partido, ese es nuestro objetivo. Tenemos que valorar quienes somos, como estamos y preparar el próximo partido ante el Real Madrid”, concluyendo así la conferencia de prensa.