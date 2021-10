El técnico madrileño, Luis García Plaza, compareció en rueda de prensa tras el empate cosechado una jornada más por un tanto en los últimos instantes del encuentro: “Para mí es increíble que se pierdan tantos puntos de esta manera. Esperemos que no los tengamos que echar de menos a final de temporada… Se nos han ido demasiados puntos en el descuento. Ha sido un partido en el que hemos sido superiores en todos los aspectos del juego al Cádiz, pero es inexplicable lo que nos está pasando”.

Sobre su expulsión en la segunda mitad, el técnico bermellón ha sido contundente: “A mi segundo entrenador, lo juro por mis hijos, le he dicho en un tono muy correcto que no nos pitaban ni una. No lo he dicho ni en tono despectivo, ni en tono malo, ni nada eso… Soy un entrenador que acaba de llegar del extranjero y debo tener menos peso que el resto”.

Martín Valjent ha tenido que ser sustituido en el descanso por el central serbio Aleksandar Sedlar. Así ha despejado las dudas el técnico madrileño sobre si el cambio ha sido derivado por una lesión: “Estaba enfermo. Tiene gripe y no podía con su alma. Me ha pedido el cambio porque no podía más”.

El técnico del Cádiz, Álvaro Cervera, se mostró contrariado por el punto conseguido ante el cuadro mallorquinista: “Ha sido un partido muy difícil de analizar porque han sucedido demasiadas cosas. Sabíamos que ellos manejan el esférico lejos de la portería contraria y eso te obliga a salir hacia arriba. En el primer córner que nos han lanzado hemos encajado el primero. A partir de ahí, ellos han jugado muy bien con el balón, y nosotros cometíamos muchos errores en la posición. Después las expulsiones, VAR, arreones… El punto es sumar, no nos da con eso, pero la sensación que tengo es que hacemos todo lo posible pero vamos a contracorriente”.

El conjunto gaditano es uno de los equipo con menor porcentaje de posesión en la Liga Santander. El entrenador nacido en Malabo lo achaca a lo siguiente: “Para mí defender bien siempre es el camino, ahora bien, limitarte solo a defender en la máxima categoría no es el camino, ya que estás a expensas de los mejores jugadores de España y del mundo. Con todos los equipos no se puede defender igual, con unos hay que atreverse un poco más… De momento no somos capaces de defender un poco más hacia delante porque nos cuesta muchísimo”.

Sobre la mala racha que acecha al equipo, el entrenador gaditano ha sido contundente: “Anímicamente no somos un equipo acostumbrado a estar en esta situación. Lo que necesitamos es ganar para poder revertir esta dinámica. Con empates no nos dará”.