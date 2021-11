Tras el agónico empate a dos entre el RCD Mallorca y Elche FC, ambos técnicos se han mostrado contrariados por el punto conseguido en el Visit Mallorca Stadium.

Por parte de Luis García Plaza, el técnico madrileño ha destacado la importancia de no haber perdido contra un rival directo: “En el juego pienso que hemos sido mejores, pero en las áreas han sido muy contundentes. No ha faltado maldad en la parte de arriba… Las de Ángel han sido clarísimas. Tenemos a gente que juega muy bien, pero al final nos falta gol”.

Sobre el excelso partido de Pablo Maffeo ha querido referirse el técnico mallorquinista: “Le llevo insistiendo que se suelte más. Es un chaval con una gran capacidad y hoy ha hecho un auténtico partidazo”.

En la rueda prensa previa al partido, García Plaza ya destacó el potencial del los hombres de arriba del conjunto alicantino y hoy ha refrendado esas declaraciones: “Arriba son increíbles. Con poquito te hacen mucho. Creo que es de los equipos que menos nos han llegado de la liga. Tienen pegada y lo han demostrado pisando el área 3 veces y marcándonos 2 goles”.

Con el partido de esta tarde, ya se ha cumplido el primer tercio de la temporada. Así lo resume el entrenador balear: “Estamos muy bien. No tenemos que perder nunca la referencia de lo que somos. Estar 4 puntos por encima del descanso es para estar súper contentos. Es verdad que nos falta alguna victoria más, pero solamente hemos perdido 4 encuentros en toda la competición”.

El técnico del cuadro balear ha tenido que vivir el partido en el palco por su expulsión ante el Cádiz: “Lo he vivido muy tranquilo. Es verdad que cuando hemos marcado el segundo gol me he desatado. Al final, como no puedes hacer nada, toca tomárselo de esta forma”.

El técnico valenciano, Fran Escribá, ha lamentado el punto que se le ha escapado a su equipo en el último instante del partido: “La acción del gol de Maffeo es una lotería. Al final entran con todos los jugadores al área y podría haber caído en un jugador nuestro y tirar la contra, pero no ha sido así. El equipo se ha levantado bien del golpe de recibir el empate dos minutos después de nuestro gol y hemos vuelto a ponernos por delante. Su gol solamente podía caer de un balón parado porque había demasiado juego directo y segundas jugadas”.

Sobre la mala dinámica del Elche CF, el entrenador franjiverde se ha mostrado confiado en poder revertir esta situación. Además, su posible destitución es uno de los temas que tienen en vilo al técnico español: “Tenemos que pelear hasta el final, aprovechar nuestras oportunidades y tener una dosis de fortuna que no estamos teniendo. El vestuario ahora está fastidiado, pero hay que hacer una lectura positiva del partido, ya que estuvimos serios y buscamos en todos momento la portería contraria. Creemos que este es el camino para conseguir buenos resultados en el futuro. Mi posible o no continuidad, la verdad es que es una situación que no es agradable. Yo trabajo igual y no pienso en eso, pero creo que no ayuda nada al equipo oír este tipo de cosas”.

Sobre el sorprendente cambio que ha realizado en la portería dando entrada a Edgar Badía y relegando al banquillo a Kiko Casilla, Escribá no ha querido darle mayor importancia: “ Al inicio de temporada dije que jugaría el que estuviera mejor. Hoy he creído oportuno que jugara Badía porque está entrenado genial y Kiko ha bajado algo su nivel”, concluyó así su rueda de prensa.