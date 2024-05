Lo esperado: el Mallorca hace oficial el adiós de Jaume Costa

De acuerdo a lo esperado, y tal y como ya anticipó OKBALEARES, el Mallorca ha comunicado a Jaume Costa (Valencia, 18-03-88) que no continuará en el club la temporada 2024-25. De esta forma, el lateral izquierdo valenciano de 36 años pone punto final a una etapa de tres cursos en el club mallorquinista después de llegar a la isla el verano de 2021.

Jaume Costa ha disputado un total de 95 partidos oficiales con la camiseta mallorquinista, 87 en LaLiga y 8 en Copa del Rey, durante las tres temporadas, en las que ha sido parte del equipo que ha logrado la permanencia en Primera tres años seguidos y ha llegado a la final de Copa esta última temporada.

«Estoy feliz porque vine para dos años y al final han sido tres. Hemos conseguido crear una estabilidad institucional que cuando vinimos yo creo que era el primero de los objetivos. Feliz porque he conseguido una estabilidad emocional también aquí. Pensé que cuando salía de Villarreal no iba a volver a ser importante en otro club y aquí lo he sido. Feliz y agradecido a todas esas personas que confiaron en mí en su momento y que han seguido confiando para que yo pudiese ser este año uno de los capitanes del equipo, y a esos entrenadores que han confiado en mí en el terreno de juego», ha dicho el jugador a los medios oficiales del club.

Según el valenciano lo mejor de su etapa ha sido «la gran familia que hemos formado. Han sido tres años en los que se han ido y entrado jugadores y siempre ha primado más el nivel y la calidad humanas que las individualidades”. «Para mí Mallorca ha sido una sorpresa muy agradable porque prácticamente conocía poco. No esperaba encontrarme una institución tan grande a nivel de infraestructura, a nivel colectivo, a nivel de personas. Un club tan humano como este que me trató genial desde el primer día”, ha agregado el jugador.

Finalmente, Costa se ha mostrado «muy agradecido a todo el club. A toda la afición, que desde un primer momento me ha apoyado, me ha animado, me ha motivado en los momentos buenos y malos. Como dijo el míster, todos estamos de paso menos el club y la afición. Que eso perdure, que sigan ilusionándose y que ojalá pueda ver al Mallorca conseguidor cosas muy bonitas en un futuro”.