El litro de gasoil en las gasolineras de Baleares supera los 2 euros y devora la rebaja del IVA del Gobierno de Sánchez

El precio del gasoil en Baleares ha alcanzado niveles históricos, superando los 2 euros por litro y dejando prácticamente anulada la rebaja del IVA implementada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Los conductores de las Islas se enfrentan a cifras récord en las estaciones de servicio, con la más cara situada en la carretera Cala Figuera, sa Porrassa, donde el litro se paga a 2,175 euros. Le sigue de cerca la estación ubicada en el aeropuerto de Palma, con un precio de 2,169 euros por litro, y la Repsol de Valldemossa, que ha marcado 2,165 euros. Incluso la gasolinera de Cala Blanca en Palma supera los 2,16 euros por litro.

En contraste, la estación más económica del archipiélago se encuentra en la calle Marbella de Palma, donde el litro se vende a 1,899 euros, pero esta diferencia apenas representa un alivio para los conductores habituales.

Expertos en energía advierten de que los precios del combustible podrían seguir escalando en las próximas semanas. La tensión bélica entre Israel, Estados Unidos e Irán ha tenido un efecto devastador sobre los mercados europeos, y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde circulan cerca de 20 millones de barriles de petróleo diarios, ha disparado la inflación. Irán, que ocupa el sexto lugar entre los mayores productores de petróleo del mundo, se ha convertido en un actor central en esta crisis y cualquier prolongación del conflicto podría prolongar la escalada de los precios de los carburantes.

El impacto de esta subida no se limita a los surtidores. Al tratarse de un combustible esencial para el transporte de mercancías y el sector profesional, las repercusiones se sienten también en la logística, la cesta de la compra y numerosos productos dependientes del transporte. Las empresas podrían verse obligadas a trasladar los costes adicionales a los consumidores, reduciendo su capacidad de gasto y enfriando la actividad económica.

Aunque la situación actual genera incertidumbre, algunos analistas consideran que una posible tregua en Oriente Medio y la apertura del estrecho de Ormuz podrían ofrecer un respiro temporal a los precios del gasóleo. Sin embargo, la volatilidad del mercado y la dependencia de factores geopolíticos hacen que sea difícil prever con certeza cuánto podría reducirse el coste del gasoil.

Mientras tanto, los conductores de Baleares continúan enfrentándose a una de las mayores subidas de precios de los últimos años, un fenómeno que amenaza con afectar no solo a los transportistas profesionales, sino también al consumo general y a la economía doméstica de las islas.

La escalada de los precios de los carburantes, en un contexto ya marcado por la inflación y las tensiones internacionales, coloca a Baleares en una situación delicada, donde cada litro de combustible representa un verdadero desafío para los bolsillos de los ciudadanos y para la estabilidad del sector logístico y económico en su conjunto.