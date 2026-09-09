La legalización de viviendas rústicas en Baleares mantiene a flote el crecimiento de la construcción, según los datos ofrecidos por el Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (Coaib), que ha visado más de 8.600 obras durante la primera mitad de 2026, lo que supone un incremento del 28,1% con respecto al año anterior.

Los datos extraídos del Observatorio de la Edificación del primer semestre del año indican que un tercio de las mismas corresponderían con regularizaciones extraordinarias de viviendas puestas en marcha por el Ejecutivo balear.

No obstante, el aumento también se fundamenta en la creación de vivienda, que crece un 31,8% hasta las casi 5.700 casas visadas, así como en el presupuesto, que aumenta un 31% hasta los 2.400 millones de euros, y en la superficie visada, que sube un 44,2% hasta los casi 3,2 millones de metros cuadrados.

Pese a esta evolución, los arquitectos han indicado que los datos mantienen en primer plano uno de los «principales retos» del mercado residencial balear, que sería la «insuficiente» oferta de vivienda asequible y protegida ante una demanda creciente.

Parte del incremento registrado en 2026 está condicionado por el efecto de las legalizaciones extraordinarias de edificaciones. Si estos expedientes se excluyen del recuento, el número de obras visadas se sitúa en poco más de 5.900, con un crecimiento interanual del 4,2%.

Por territorios, Mallorca registra más de 6.700 obras visadas (un 26,23% más), mientras que sin legalizaciones extraordinarias la cifra quedaría en algo más de 4.600 obras (subida del 4,9%).

En Ibiza y Formentera se contabilizan cerca de 1.100 obras, si se excluyen las legalizaciones, quedarían en 627, mientras que en Menorca se registran más de 800 obras, 668 sin las legalizaciones.

El impacto de las legalizaciones es especialmente evidente en la vivienda unifamiliar. Los datos acumulados hasta junio de 2026 registran alrededor de 3.100 viviendas unifamiliares, un 54,9% más que en el periodo anterior. En cambio, si se descuentan las legalizaciones extraordinarias, la cifra baja hasta las poco más de 1.500 viviendas, hecho que representa un descenso del 11,7%.

En Mallorca, las viviendas unifamiliares visadas superan las 2.400, un (58,8% más) pero sin legalizaciones extraordinarias se reducen hasta las aproximadamente 1.200, un 19,6% menos. En Ibiza y Formentera se registran 429 (198 sin legalizaciones) y en Menorca casi 220 (113 si se excluyen estos expedientes).

En cuanto a la creación de vivienda, en Mallorca se visaron unas 4.400 viviendas de nueva creación, un 38,8% más que en el periodo anterior. En Ibiza y Formentera se registraron más de 800, mientras que en Menorca la cifra se sitúa en unas 470 viviendas.

En cuanto a la vivienda plurifamiliar libre, los datos acumulados a junio de 2026 registran más de 2.600 viviendas, un 12,1% más que en el periodo anterior. En Mallorca se contabilizan casi 2.000 (un 20,23% más), mientras que Ibiza y Formentera registran casi 380 y Menorca más de 250.

Por categorías, se visaron casi 7.000 proyectos de viviendas y reformas, unos 900 de anexos a las viviendas, 300 en instalaciones agrícolas e industriales y 160 establecimientos turísticos.

En cuanto al presupuesto, en Mallorca las obras visadas se estiman en más de 1.700 millones de euros; en Ibiza y Formentera ronda los 540 millones y en Menorca supera los 140 millones.

La superficie de obras visadas en Mallorca llega a los 2,4 millones de metros cuadrados (un 51,9% más); en Ibiza y Formentera se acerca a los 570.000 metros cuadrados y en Menorca, a los 169.000 metros cuadrados.

En cuanto al mercado residencial, a pesar del incremento de la creación de vivienda y la evolución positiva de la vivienda plurifamiliar, la insuficiente oferta de vivienda asequible y protegida ante una demanda creciente es el principal reto. En este sentido, el aumento de la actividad constructiva no resuelve por sí sola las necesidades del mercado residencial y los datos ponen el foco en la necesidad de incrementar la oferta de vivienda asequible y protegida en Baleares.