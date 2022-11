Tras el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Palma, en el que todas las fuerzas políticas municipales votaron a favor de iniciar el expediente para la protección y catalogación del inmueble del restaurante costero de El Bungalow en la playa palmesana de Ciudad Jardín e intentar paralizar así la orden de derribo dictada Demarcación de Costas y avalada por el Govern de la socialista Francina Armengol, Laura Aguiló, que junto a su tía Maleni Bonet gestiona este popular chiringuito, asegura que «hemos ganado una batalla pero la guerra continúa».

«Para nosotros fue una gran noticia, una primera batalla en la lucha por salvar El Bungalow que lo único que ahora supone es un pasito para adelante. Consideramos que este edificio es historia de Palma y es el primer paso para que lo cataloguen como tal», apunta.

Aguiló confía en que una vez aprobado el acuerdo municipal por unanimidad de todas las fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento de Palma para iniciar el proceso de catalogación y protección del edificio, Costas paralice la orden de derribo cuya ejecución estaba prevista para el mes de marzo.

«No sabemos exactamente qué pasará, pero se paralizará la primera orden de marzo sobre su demolición porque desde el momento en que se inicia el proceso de catalogación, y esto dura un tiempo, no pueden derribarlo. Eso nos alivia un poquito la situación, pero no nos asegura tampoco que esté solucionado. Simplemente nos da tiempo, más margen, porque al final la idea de demoler este edificio histórico no beneficia a nadie. Hay que tener en cuenta que la historia de El Bungalow es más antigua que la mayoría de edificios del barrio y esto ayuda a protegerlo», apostilla.

Por ello, Aguiló considera que «la guerra continuará, porque lo único que hemos conseguido es proteger el edificio, aunque eso no significa que sea así, sino que ahora se inicia el trámite para su catalogación».

En principio, serán los informes técnicos que realice el Ayuntamiento de Palma los que determinen el grado de protección de esta centenaria construcción que, como mínimo, será incluida dentro del catálogo municipal de edificios protegidos, lo que impediría su demolición al igual que el resto de medio millar que lo componen.

Mientras concluye el expediente que no será fruto de un mes ni de dos meses, las veinte familias que están afectadas por el futuro de este emblemático restaurante del litoral palmesano seguirán trabajando hasta que no haya novedades al respecto porque «la actividad económica nadie nos la ha denegado», asegura Aguiló.

La guerra por la conservación de este popular chiringuito playero se enmarca dentro de la política de acoso y derribo que contra estos negocios del litoral balear ha emprendido el Govern de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos, remitiendo toda una batería de informes negativos de impacto ambiental a Demarcación de Costas que se saldó el pasado verano con la no renovación de la concesión y clausura de una docena de ellos en Mallorca e Ibiza.