Juan Carlos Balaguer, nuevo secretario general del Sindicato Unificado de Policía en Baleares

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Baleares ha designado a Juan Carlos Balaguer como su nuevo secretario general, en sustitución de Manuel Pavón, quien dejó recientemente el cargo tras ser nombrado director general de Inmigración y Cooperación para el Desarrollo del Govern balear.

El relevo sindical se formalizó en un acto sencillo pero cargado de simbolismo, celebrado en el salón de actos de la Jefatura Superior de Policía de Palma. Durante la ceremonia, Balaguer fue ratificado como el nuevo máximo responsable del SUP en las Islas, en presencia de afiliados, compañeros de la organización y representantes de la dirección nacional.

Hasta ahora responsable del departamento jurídico del sindicato, Juan Carlos Balaguer es una persona de plena confianza de su antecesor, con quien ha trabajado estrechamente en los últimos años. Su designación ha sido acogida con respaldo por la estructura interna del sindicato y por la cúpula nacional del SUP, que también estuvo representada en el acto por Carlos Prieto, uno de los principales dirigentes del sindicato a nivel estatal.

En sus primeras declaraciones como secretario general, Balaguer expresó su satisfacción por el nombramiento y destacó que su gestión será «continuista», con el foco puesto en la atención directa a los agentes: «Estoy muy contento por este nombramiento. Las líneas de actuación son claras. Mi principal objetivo es la excelencia y el trato con los compañeros. Queremos que SUP Baleares sea la casa del policía, un lugar donde se sientan cómodos y en el que podamos prestarle toda nuestra atención y ayuda», aseguró.

El nuevo responsable sindical también tuvo palabras de agradecimiento para quienes han confiado en su liderazgo: «Quiero agradecer a todos los compañeros y compañeras que han depositado su confianza en mí y que formarán parte del nuevo grupo de trabajo. Vamos a ofrecer nuestra mejor versión y a defender los derechos de nuestro colectivo con firmeza y compromiso», subrayó.

Desde la cuenta oficial del SUP en X (antes Twitter), la dirección nacional del sindicato felicitó públicamente a Balaguer por su nuevo cargo, al tiempo que expresó su agradecimiento a Manuel Pavón por la labor realizada durante su etapa al frente del sindicato en Baleares, deseándole «mucha suerte en su nueva etapa profesional» en el seno del Ejecutivo autonómico.

Con este nombramiento, el SUP en Baleares inicia una nueva etapa marcada por la continuidad en sus políticas sindicales y por la intención de consolidarse como un referente en la defensa de los derechos laborales y profesionales de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía en las Islas.