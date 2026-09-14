Una joven ciclista resulta herida grave tras precipitarse por un desnivel en la carretera de Formentor

Una joven ciclista ha resultado herida de gravedad este lunes tras sufrir un accidente en la carretera de Formentor, en Mallorca.

Según las primeras informaciones, la ciclista sufrió una salida de vía y colisionó contra un muro, tras lo que se precipitó por un desnivel de aproximadamente cuatro metros.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Inca y los Bomberos de Mallorca, que llevaron a cabo las labores de rescate de la herida.

Una vez rescatada, la joven fue evacuada en ambulancia al Hospital de Muro, donde recibió asistencia médica. Las circunstancias exactas del accidente están siendo investigadas.