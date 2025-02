Jorge Campos: «Presentamos una ley contra la marginación que sufre el español en un tercio de España»

El diputado de Vox en el Congreso por Baleares, Jorge Campos (Palma, 1975) recibió el encargo del presidente nacional del partido, Santiago Abascal, de elaborar una Ley de Libertad Lingüística con la intención de acabar con la marginación que sufre el español en las comunidades bilingües. Campos ya tiene la ley elaborada y será presentada oficialmente en las jornadas que celebra Vox en el Congreso el próximo día 21 de febrero con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna.

En esta entrevista Campos explica la necesidad de esta ley de defensa del español, una lengua que, según afirma, «está proscrita en una tercera parte de España». Señala el diputado de Vox que «la marginación de la lengua oficial del Estado en parte del país es algo que no ocurre en ningún otro lugar del mundo».

PREGUNTA. – Le ha encargado elaborar una Ley de Libertad Lingüística ¿por qué cree tan necesaria esta ley?

RESPUESTA. – Es de extrema necesidad. No puede ser que en el año 2025 exista un tercio de los españoles que no pueden escolarizar a sus hijos en la lengua oficial del Estado en español. Además, está la discriminación en el acceso a la función pública, incluso en la sanidad. No existe en ningún país del mundo que haya regiones donde esté proscrita la lengua oficial del Estado. Y estamos hablando de algo que en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña, en Valencia, en Baleares, cada vez más se irá viendo, en Asturias también. Y hay una parte de Navarra donde se excluye el español, donde se pisotean los derechos de los españoles, donde unas familias no pueden escolarizar a sus hijos en la lengua oficial del Estado. Esto no pasa en ninguna parte. Es una vulneración flagrante de los derechos y las libertades ciudadanas. Así, además, lo han establecido múltiples sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional que no se cumplen y por eso es más necesario que nunca registrar una Ley de Libertad Lingüística.

P- ¿Por qué Abascal le ha elegido a Jorge Campos para elaborar esta ley?

R. – Yo creo que soy el más antiguo del lugar, llevo más de 25 años luchando por la libertad lingüística, luchando para que se garantice el derecho a poder escolarizar en español, luchando aquí en Baleares para acabar con ese pancatalanismo que no sólo excluye el español de la vida pública, sino que también intenta sustituir nuestra lengua balear por el catalán. Tengo un recorrido desde la sociedad civil importante. Además, he conseguido que este problema se trasladara a nivel nacional. Hemos estado muchos años luchando con otras asociaciones de otras partes de España que sufren el mismo problema.

P. – ¿Puede adelantarnos alguno de los puntos básicos de esta ley?

R. – No lo puedo detallar. La vamos a presentar en las jornadas que celebraremos el próximo 21 de febrero. Hay un punto básico y es que es la solución definitiva para garantizar la libertad lingüística y la garantía de que se pueda escolarizar en español para acabar con la discriminación lingüística en la Función Pública, para acabar con esa imposición prácticamente dictatorial que sufren muchos funcionarios, incluso administrados, que no pueden acceder a la Administración en la lengua que elijan si es el español. La ley también pretende acabar con el sinsentido que impide la libre circulación de españoles dentro del propio país, donde un señor de Murcia o Extremadura va a trabajar o incluso quiere ir a estudiar a estas zonas bilingües pero no puede hacerlo. Entonces eso, insisto, no pasa en ninguna parte del mundo. En España tenemos una lengua que es el español y los españoles tienen todo el derecho del mundo a no ser discriminados por utilizar el español en España. Es de cajón, pero ya vemos que llevamos más de 40 años pisoteando los derechos lingüísticos por culpa de partidos separatistas, pero también por culpa del Partido Popular y del Partido Socialista.

P. – ¿Tiene alguna esperanza de que el PP la apoye?

R. – Visto lo que hace el PP no tengo grandes esperanzas. El PP no se diferencia en nada del PSOE y en las regiones bilingües, por ejemplo en Baleares, que lo conozco muy bien. El PP ha sido el culpable de la catalanización progresiva de Baleares y de la aprobación de toda la normativa y las leyes que a día de hoy han excluido el español en la enseñanza. El PP ha propiciado todo eso, pero me gustaría que rectificaran y se dieran cuenta que la libertad está por encima de eso y que los derechos de los ciudadanos están por encima de esas políticas puramente separatistas que ha aplicado el Partido Popular. Me gustaría que vieran la luz de algún modo y apoyaran esta ley, porque es lo que necesita la mayoría de los españoles.

P. – ¿Qué le parece el modelo lingüístico de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana?

R. – Es un primer paso. Desde luego es mejor que el que el de Cataluña, pero evidentemente se queda muy corto. Creo que hay que avanzar mucho más. Aquí de lo que se trata es de establecer un sistema de libre elección de lengua donde se vean respetados los derechos de todos los ciudadanos de esa región bilingüe. Un padre debe escolarizar a su hijo en una lengua, ya sea la regional o sea la nacional. Pero queremos que se lleve a cabo con garantías. Me parece un paso muy tímido el de Valencia y por eso nosotros seguimos luchando para garantizar que los ciudadanos, ya sea de Valencia, de Cataluña, de Galicia y de Baleares, puedan escolarizar a sus hijos en español.

P. – ¿Y el modelo lingüístico de Marga Prohens en Baleares?

R. – Si el modelo lingüístico de Mazón ya es tímido, pues el del PP de Baleares no llega ni al punto mínimo de timidez. Es decir, es un primerísimo paso que hay que recordar que se ha llevado a cabo gracias a la presión de Vox sin estar en el gobierno, pero que queda muy lejos de lo que realmente nosotros reivindicamos y que, insisto, creo que reivindica la mayoría de los ciudadanos de Baleares, incluidos los votantes del PP. A día de hoy, cualquiera que tenga hijos escolarizados en cualquier escuela pública se dará cuenta de que prácticamente todo sigue igual que en la época de Francina Armengol.

P. – ¿Cree que con el Govern del PP en Baleares ha habido algún avance en cuanto a la libertad lingüística?

R. – Ha habido mínimos avances prácticamente inapreciables en el día a día de los ciudadanos y ha habido mínimos avances porque es imposible avanzar en la libertad lingüística si no se derogan las leyes y los decretos que han impuesto el catalán hasta ahora. Si no se derogan esas leyes, empezando por la Ley de Normalización Lingüística, que es una ley de anormalización lingüística, es imposible que avance la libertad. Se puede hacer algún parche como están haciendo con planes piloto, pero eso no va de unos porcentajes. La libertad no se mide en porcentajes. Yo no tengo un 50% de libertad de expresión. Tengo libertad de expresión al 100%, igual que tengo la libertad de poder elegir la lengua que quiero para mis hijos al 100%.

P. – Abascal ha dicho que si el PSOE no rompe con el PP en Europa no habrá presupuestos en las comunidades autónomas que están sujetas al voto de Vox. ¿Está de acuerdo con este posicionamiento?

R. – Totalmente de acuerdo. Santiago Abascal ha sido muy claro y además tiene toda la lógica del mundo. Hay que ser coherente con nuestro mensaje. ¿Cómo vamos a apoyar a un Partido Popular que va de la mano del Partido Socialista y de Pedro Sánchez? Hay que tomar distancia infinita con ellos y hay que hacer la oposición total, frontal y más dura que se pueda hacer. ¿Cómo vamos nosotros a pactar presupuestos con el que va de la mano de ellos?

P. – ¿En qué temas van de la mano PP y PSOE?

R. – Prácticamente en todos. Acabamos de ver que también han aprobado el decreto llamado Ómnibus. El PP ha votado a favor de regalarle un palacete en Francia al PNV o reforzar a los inquiokupas. Una vez más, el PP vuelve a ser el balón de oxígeno que necesita Pedro Sánchez. También votan el 90% de las políticas europeas juntos. Vemos como aprueban la Agenda 2030, el Pacto Verde, todo lo que ha destruido nuestra industria, lo que hace que nuestros agricultores, ganaderos y pescadores no puedan trabajar. El PP dice que hay que echar al golpista Sánchez y al día siguiente está pactando con él.

P. – Abascal ha dicho que es una fantasía pensar que los pactos PP-Vox se pueden arreglar ¿No se pueden arreglar estos pactos como el de Baleares?

R. – Si el PP sigue empeñado en no cumplir con sus compromisos y sigue empeñado en seguir las políticas socialistas, pues nosotros no vamos a apoyar ninguna política socialista que se ha demostrado que lleva a la ruina, a la miseria, al enfrentamiento y a la desunión entre los españoles. El PP no cambia las políticas de Sánchez y nosotros no hemos venido a este mundo político para buscar sillas. Hemos venido para cambiar políticas de verdad, no de boquilla.

R. – La falta de presupuestos afecta a todos los ciudadanos de Baleares. ¿En el caso de Baleares, cree que el desmarque de Vox o la decisión de no apoyar los presupuestos puede perjudicar a los ciudadanos de las Islas?

R. – Es el PP el que está perjudicando a los ciudadanos de las Islas. No es el desmarque de Vox. Yo creo que más generosidad es difícil tener desde el principio de la legislatura por parte de Vox. Lo que pasa es que si tienes unos acuerdos firmados, pues queremos que se cumplan. Si no se cumplen, es el PP el que está expulsando a Vox. Y los ciudadanos han sido muy claros. No han querido una mayoría absoluta del PP, han querido esta composición.