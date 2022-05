Javier Aguirre: «Osasuna no nos va a regalar nada»

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, reconoció haber «sufrido muchísimo», aunque también dijo que «era lo esperado». «El Rayo vino a pelear, como yo sabía que lo haría y como lo hará Osasuna el próximo domingo», aseguró el mexicano, que admitió que «la suerte no entrena con nosotros, pero es cierto que hoy se nos ha dado bien», en relación no sólo a la victoria en el descuento, sino también a que el Cádiz no haya podido derrotar al Real Madrid, fallando incluso un penalty.

«Abdón es un gran chico, siempre anima y siempre apoya. Estoy muy contento por él porque se lo merece», dijo Aguirre, que también elogió al portero Manolo Reina «porque su espíritu competitivo es admirable, igual que el de Salva Sevilla».

El técnico destacó «el enorme apoyo que tuvimos desde la grada» y recalcó que «nunca dejaron de creer, estuvieron con nosotros hasta el final pese a que el panorama se había puesto negro·», porque, según reconoció, «entramos mal a la segunda parte, ellos nos empataron y el partido se complicó».

«Ahora dependemos de nosotros mismos y no podemos fallar en la última jornada», dejó claro Aguirre, que sobre su relación con Osasuna explicó que «pasé allí unos años maravillosos y tengo muchos amigos, pero eso no quiere decir nada porque ellos irán a hacer su partido como lo ha hecho hoy el Rayo».