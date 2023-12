Javier Aguirre: «Mi mejor refuerzo es ganar un partido»

«Mi mejor refuerzo es ganar un partido», ha dicho hoy Javier Aguirre sobre si le gustaría haber sido ratificado por el club en estos momentos. «Yo sé cómo va esto porque tengo mucha experiencia y sólo cuentan los resultados. Ha habido casos en los que han confirmado a un entrenador y lo han echado al partido siguiente y otros en cambio en los que lo han aguantado pasara lo que pasara. Tengo claro que lo que necesitamos ahora son tres puntos de inmediato», añadió el mexicano.

Aguirre confirmó la recuperación de Raíllo, que se retiró lesionado en la segunda parte del partido del miércoles ante el Cádiz -«está bien, está disponible»-. En cambio fue más prudente por lo que a Maffeo se refiere y que tampoco pudo acabar el choque. «Él quiere jugar, pero tiene molestias. Veremos lo que hacemos, porque tenemos la opción de Gio». El que también está en condiciones es Jaume Costa, por lo que la única baja del equipo es la de Muriqi, que sigue en pleno proceso de recuperación de su lesión.

El técnico azteca se refirió también al canadiense Cyle Larin, de quien destacó que «lo pone todo de su parte», aunque admitió que «no se siente todavía cómodo en el campo». «Le falta el gol, pero eso son rachas. En Valladolid los metía incluso dándole mal a la pelota, y aquí ha tenido varias muy claras que no han ido dentro. Hay que seguir confiando en él porque tiene buenas condiciones y porque es una apuesta del club».

«El Alavés es un equipo complicado que tiene una forma de jugar a la que debemos adaptarnos. Será un partido de mucho control de balón», dijo sobre su rival, que está entrenado por Luis García Plaza, de quien subrayó que «es una gran persona y un gran técnico. Nos conocemos bien porque coincidimos en Arabia. Entre nosotros existe un buen rollo y, sobre todo, mucho respeto».

«Aún no hemos podido dar una alegría a nuestra afición aunque no hemos dejado de intentarlo. Sabemos que no hemos hecho bien los deberes y por eso estamos aquí, pero tengo fe en que la victoria llegará muy pronto, espero que mañana», dijo para finalizar.