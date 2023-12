Jaume Llompart: «Pondremos en marcha un plan de asfaltado para calles de todos los núcleos de Marratxí»

Jaume Llompart es el alcalde popular de Marratxí tras alcanzar un pacto con Vox para gobernar el municipio tras el 28M. Figura clave de la regeneración del PP marratxiner, en estos primeros siete meses al frente del Ayuntamiento su objetivo ha sido mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

Pregunta.- ¿Cuáles son las principales prioridades de la legislatura en gestión municipal?

Respuesta.- Sé que suena a tópico, pero nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de los marratxiners, que en definitiva creo que es a lo que debería aspirar cualquier gobernante. Si los vecinos no se acuerdan de sus gobernantes es porque tienen unos servicios públicos de calidad y sería señal de que lo estamos haciendo bien. Una limpieza y recogida de residuos 100% efectiva y una sensación de seguridad plena. Para lo primero, aumentaremos el presupuesto del año que viene en un millón de euros aproximadamente. En cuanto a la seguridad, creemos que Marratxí es un municipio seguro, pero para que siga así, estamos buscando un local para ceder a la Guardia Civil y que de esta forma vuelvan a estar ubicados en nuestro municipio. Y, finalmente, otro de los ejes sobre los que pivotará nuestra acción de gobierno será la bajada de impuestos. Estamos trabajando para que pueda ser una realidad esta legislatura.

P.- Precisamente el de la recogida de basura fue uno de los contratos que ustedes denunciaron que encontraron caducado cuando llegaron.

R.- Efectivamente, cuando llegamos nos encontramos que el contrato de recogida y gestión de residuos estaba vencido desde 2018 y sin cumplir con la normativa europea. Es decir, estuvieron cinco años con presupuestos de seis meses por año y el resto del tiempo en situación precaria. A este caso se añaden otros como la precariedad de las licitaciones de jardinería, la gestión del centro de día Brot de Gínjol y el servicio de comida del mismo, o la revisión y sustitución de los extintores de todas las instalaciones municipales.

Está previsto que a finales de este año o principios del próximo salga a licitación el contrato para la recogida de los residuos domésticos de Marratxí y la recogida selectiva de los residuos asimilables a domésticos de las empresas, entre otros. En resumen, se unifican los contratos de recogida selectiva y de recogida de RSU actuales, pasando a uno solo que englobe ambos trabajos. Se pasa de un sistema de vaciado de contenedores a uno de recogida puerta a puerta, para cumplir con los objetivos marcados por la Unión Europea de que al menos el 50% de la basura que se recoja sea selectiva. La implantación de este sistema puerta a puerta será gradual, ampliándose la zona de servicio cada seis meses.

P.- ¿Qué actuaciones han puesto en marcha para reforzar el tejido empresarial y comercial del municipio?

R.- Estamos llevando a cabo acciones directas centradas en el comercio local que repercuten en un claro beneficio para este colectivo. Algunas de estas acciones y ahora que llegan las fechas navideñas son por ejemplo potenciar la campaña de navidad, donde el pequeño comercio lo tiene cada vez más complicado, iluminando mucho más las zonas comerciales y poniendo árboles donde antes no había. También hemos puesto en marcha una campaña de publicidad cruzada en la que los protagonistas son las personas, los comerciantes, ya que entendemos que las personas son la gran baza del pequeño comercio. La reactivación de zonas comerciales como centros comerciales abiertos en Ses Cases Noves, Sa Cabaneta, o Es Pont d’Inca y la potenciación de los mercados son otros proyectos en los que estamos trabajando. Para los bares y restaurantes potenciaremos FangTapa, con más ediciones, y seguiremos adelante con los bonos de descuento, entre otras cosas. En cuanto al polígono industrial, nos hemos puesto a su disposición para ayudarles y trabajar de la mano.

P.- ¿Qué tiene previsto en materia de infraestructuras?

R.- El año que viene pondremos en marcha un plan de asfaltado por un valor cercano a los tres millones de euros, que abarca el arreglo de calles de todos los núcleos de Marratxí. Desde Es Figueral, Sa Cabaneta, todo Marratxinet, Es Pla de Na Tesa hasta Sa Comuna, el polígono…, es decir, todo el término municipal. Se trata de calles que requieren una actuación urgente. También estamos terminando un plan de aceras, para arreglar todas las del municipio que lo necesiten y aprovechar para adaptar a la normativa sobre usuarios con movilidad reducida aquellas que no lo estén. En lo que se refiere a infraestructuras más grandes, vamos a acabar Sa Refinadora y el edificio de la Pepsi, que van a ser dos grandes centros culturales; adecuar también la ollería de Can Palou como centro de interpretación del Fang; construir un nuevo punto verde, acabar el recinto ferial. En definitiva, numerosos proyectos muy necesarios para nuestro municipio.

P.- ¿Y en cuanto a movilidad?

R.- Estamos estudiando la mejora de las rutas de autobús existentes y nuestra intención es crear una nueva ruta circular que cubra las carencias que se detecten. Además, sacaremos nuevas licencias de taxi en el municipio y también queremos crear, y para ello ya nos hemos puesto en contacto con instituciones supramunicipales para que nos ayuden, rutas verdes peatonales que unan los diferentes núcleos de población.

P.- ¿Qué actuaciones destacaría en estos primeros meses de gobierno?

R.- Estoy muy contento de que hayamos conseguido que las 34 viviendas de promoción pública que está haciendo el Ibavi en Sa Cabana sean para los marratxiners. El PP lo pidió en el año 2020, cuando se anunció que se iban a construir, y el equipo de gobierno de izquierdas dijo que era anticonstitucional. Hemos visto que nada de eso, lo que no había era voluntad política. También hemos conseguido que el Ayuntamiento se quede con cinco de estas 34 viviendas y podremos usarlas para familias con necesidades especiales del municipio. Ahora estamos buscando solares para construir más viviendas de precio limitado para los jóvenes marratxiners. Todos sabemos el grave problema de acceso a la vivienda actual, por lo que tenemos que aportar soluciones para que nuestros jóvenes puedan independizarse y desarrollar su propia vida dentro de nuestro municipio. Asimismo, hemos conseguido que no se cerrasen las escoletas municipales, rescindiendo el contrato actual y creando una fórmula jurídica para que este servicio no se viese interrumpido y hemos puesto en marcha el bono escoleta.

P.- ¿Cómo tienen previsto hacer de Marratxí un municipio más sostenible y respetuoso con el medio ambiente?

R.- Pues un poco como decía antes, mejorar la conectividad a pie entre los diferentes núcleos de población, por ejemplo, además de crear nuevas zonas verdes de ocio y esparcimiento para las que estamos buscando ubicaciones. En Marratxí viven muchas familias a las que les gusta disfrutar al aire libre y el ayuntamiento quiere ofrecerles alternativas dentro de su municipio.

También tenemos que llevar a cabo la mejora de los caminos rurales y, por otro lado y haciendo una apuesta por la energía verde y la movilidad con cero emisiones, ampliar la red de puntos de recarga eléctrica.

P.- Ahora que estamos en Navidad, ¿ha programado el ayuntamiento diferentes actos para estas fechas?

R.- Es nuestra primera Navidad como equipo de gobierno y la afrontamos con mucha ilusión. Muchas áreas del Ayuntamiento han organizado, junto a más de una veintena de entidades ciudadanas, casi un centenar de actividades en todos los núcleos de población. Actividades para dinamizar los mercados y las zonas comerciales, diadas infantiles y juveniles, bailes populares y diferentes espectáculos para toda la familia a lo largo del mes de diciembre y especialmente en los días festivos y de vacaciones escolares. Creo que es un programa muy completo e invito a todos a participar, a disfrutar en familia y aprovecho también para desearles desde aquí una muy feliz Navidad.