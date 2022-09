Jaume Costa: «Claro que recuerdo la parada que me hizo Ter Stegen»

Si hay un jugador experimentado en partidos grandes ese es Jaume Costa. El lateral mallorquinista afrontará su decimotercer partido ante el FC Barcelona, rival ante el que solo ha podido ganar en una ocasión, a pesar de haber estado cerca de hacerlo en muchos encuentros. El jugador valenciano confiesa que es una semana especial ante la visita de uno de los grandes de LaLiga. “Es una semana de las que apetece entrenar fuerte, de las que apetece entrenar bien. Porque te enfrentas a uno de los rivales que desde que eres niño sueñas jugar contra ellos. Sabemos que ganar al Barcelona es muy complicado pero tenemos la máxima ilusión y confianza en nuestro equipo para hacer un gran partido. Si hacemos un gran partido tendremos posibilidades de ganar”.

Jaume Costa todavía recuerda la oportunidad que tuvo en el partido del curso pasado ante el FC Barcelona en el Visit Mallorca Estadi. El lateral remató a bocajarro en la frontal del área pequeña pero su disparo lo rechazó de manera increíble Ter Stegen. Hubiera sido el tanto del empate. “A los porteros les pedimos eso, que en los momentos importantes aparezcan y respondan en el campo. Recuerdo este año, el partido contra el Athletic Club que Rajkovic nos salvó. Jugamos bien defensivamente pero él hizo un par de paradas muy buenas, que nos ayudaron a sumar un punto que, a día de hoy, nos viene muy bien. Eso es lo que le pedimos a los porteros, con la mala suerte que en ese partido contra el FC Barcelona, Ter Stegen me hizo a mí una parada”.

Para Jaume Costa, el equipo debe ser fiel a su estilo ante el FC Barcelona. “Cuando tienes unos automatismos preparados durante la temporada, cuando tienes una confianza en una base de juego, en una alineación, en una táctica, creo que lo que tienes que hacer algo para contrarrestar el juego del FC Barcelona pero seguir con los mismos fundamentos que te han hecho tener 8 puntos y ser uno de los equipos menos goleados de La Liga, sin contar el partido ante el Real Madrid. Es difícil saber lo que no hay que hacer contra el Barcelona. Yo he trabajado con un coach el tema de los nervios. Cada uno tiene sus momentos de nerviosismo, y hay algunos que lo controlan mejor y otros peor. No superar ese nivel de nerviosismo es importante para poder estar 100% concentrado y no cometer errores”.

El defensa mallorquinista asegura que todos los jugadores de la plantilla están listos para afrontar un partido de la máxima exigencia. “Tanto los jugadores que juegan como los que no juegan están a un nivel muy similar. Nos estamos dando cuenta que juegue quien juegue puede aportar mucho al equipo. Todo el mundo tiene que estar preparado para dar el máximo dentro del terreno de juego”.