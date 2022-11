El japonés Yred toma la delantera en la segunda jornada del Puerto Portals Dragon Grand Prix

El Puerto Portals Dragon Grand Prix vivió una segunda jornada intensa a pesar de que sólo pudo disputarse una manga debido a las fuertes rachas de viento de poniente que soplaron en la Bahía de Palma desde primera hora de la mañana hasta las dos de la tarde. El Comité de Regatas permaneció fondeado a la espera de que el viento amainara. Cuando parecía que el día ya se había echado a perder, los 30 nudos sostenidos, que hacían imposible siquiera la salida de la flota del puerto, se quedaron en 12 tras rolar el viento a Mistral (NO).

En estas condiciones y con restos de las grandes olas que había levantado el vendaval pudo darse la salida de la única regata del día a las 15.10 horas. No fue fácil concluirla, ya que el viento variaba constantemente de intensidad. Ello obligó a acortar el recorrido en los tres últimos tramos. La manga tuvo finalmente una duración de 80 minutos y la flota pudo regresar a Puerto Portals con margen suficiente antes de que se pusiera el sol.

El japonés Yred, patroneado por Peter Gilmour, escaló de la segunda a la primera plaza de la general al conseguir cruzar la línea de llegada en tercera posición, lo que, sumado al quinto y al tercer puesto obtenidos ayer, le sitúan con 11 puntos, uno menos que su inmediato perseguidor, el portugués Easy, de Michael Zenkel, que hoy no pudo pasar de la octava plaza. Completa el podio provisional el danés Out of Bounce, de Jens Christensen, que acumula de momento un registro de 4+7+4. La victoria de la regata del día fue para el turco Provezza, de Andy Beadsworth, que se sobrepuso a un fuera de línea (el cual le obligó a penalizarse) y a su décimo tercer puesto en la segunda manga de ayer. Es cuarto de la general, a sólo dos puntos del podio.

El Puerto Portals Dragon Grand Prix se reanudará hoy jueves, en que las condiciones anunciadas por los partes son similares a las de ayer especialmente en lo relativo a la intensidad: viento sostenido de SO de 16 nudos, con rachas que podrían alcanzar los 24. El Comité ha decidido adelantar la salida a las 10.00 horas, dado que a partir del mediodía está previsto que arrecie el viento.

El Puerto Portals Dragon Grand Prix es el último de los cuatro eventos que eligen al equipo más regular de Europa. La competición se prolongará hasta el próximo viernes y constará de dos pruebas diarias, siempre que el tiempo lo permita. El sábado y el domingo se disputarán las finales del Gran Prix, a la que se accederá en función de la posición en el ranking del circuito. El Puerto Portals Dragon Grand Prix tendrá, no obstante, su propio ganador, el cual recibirá su premio el viernes al término de jornada.