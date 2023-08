Son 71 los días que lleva Jaime Martínez al frente de la Alcaldía de Palma, tras derrotar en las elecciones del pasado 28 de mayo al ex alcalde socialista José Hila y a sus socios independentistas de Més y Podemos.

Tras darle los palmesanos la confianza para recuperar una capital balear sumida en una inconcebible y lamentable decadencia durante estas dos últimas legislaturas, los retos que tiene por delante Martínez son de órdago, para que Palma vuelve a ser como en 2015, la mejor ciudad del mundo para vivir, según The Times. El nuevo alcalde hereda la urbe más sucia de España, la quinta más insegura y donde la propiedad de una vivienda es ya un bien inalcanzable para casi todos los residentes, entre otras cuestiones.

Pregunta.- ¿Qué tal está siendo el aterrizaje en la Alcaldía?

Respuesta.- Intenso. Con muchas ganas de planificar todo lo que hemos dicho y cumpliendo ya con cosas que en nuestro programa de gobierno se contemplaban. Y también analizando las dificultades que nos hemos encontrado en un Consistorio donde el anterior equipo de gobierno hizo mucha más propaganda que gestión. Muchos proyectos y actuaciones se habían vendido a la opinión pública como casi reales, iniciados o conveniados con otras administraciones y no era así. Eso es una dificultad en este camino, pero estamos trabajando para defender los intereses de los ciudadanos, cosa que hemos confirmado, que no hizo el anterior equipo de gobierno.

P.- ¿Cómo calificaría la herencia que le ha dejado su antecesor en el cargo?

R.- La verdad es que la primera sorpresa que tuve cuando llegue al Ayuntamiento es que encima de la mesa del alcalde no había ningún papel. Cuando hay un traspaso de carteras, y un cambio de Consistorio, lo lógico y normal es que haya un listado de proyectos en marcha, de problemas, de cuáles son las prioridades que hay que desarrollar, con independencia del color político. Encima de mi mesa no había ningún papel. Se engañó a los ciudadanos durante mucho tiempo antes de la elecciones hablando de autobuses de hidrógeno, tranvía, Son Busquets, la Ciudad de la Justicia, inversiones en Playa de Palma, transporte gratuito… Todos esos anuncios nos hemos encontrado con que o no eran realidad o no había ningún compromiso con otras administraciones para llevarlos a cabo.

P.- ¿Siguen sin aparecer los 850 millones que según parece estaban ya comprometidos pero que no se encuentran por ningún lado?

R.- Yo así lo denuncié. Salieron ellos a llamarme mentiroso, pero a día de hoy no han sido capaces de ponerme encima de la mesa ningún documento que avale el compromiso de las diferentes administraciones con esas supuestas inversiones. Es más, me he puesto en contacto con los diferentes ministerios para saber qué viabilidad, compromiso, convenio, protocolo o contrato había con cada uno de esos anuncios y proyectos, y empiezo a tener contestaciones oficiales que me responden que ninguno, que no había ningún documento firmado. Ahora estamos intentando que se consigan firmar esos contratos y compromisos para defender los intereses de los palmesanos. Pero el anterior gobierno no ha sido capaz de poner encima de la mesa documentación alguna que avale que lo que prometieron era cierto.

P.- ¿Hay proyectos que el anterior gobierno anunció y no se van a ejecutar?

R.- Estoy defendiendo los intereses de Palma: Son Busquets para que sea una realidad y pueda haber vivienda en ese espacio; que lleguen los 18 millones para el transporte gratuito de la EMT que se anunciaron; intentando dilucidar cómo están esas inversiones para Playa de Palma para reformas, iluminación, y demás y voy a defenderlo hasta el final. No podemos dejar perder estas inversiones, pero le seré sincero: lo mismo que vimos perder 240 millones del convenio de carreteras, a lo mejor vemos perder esos 185 millones de euros para la movilidad de Palma que anunció Pedro Sánchez y que tampoco están. Es verdad que él los quería para el tranvía, pero Palma no quiere un tranvía, como han decidido en las urnas los ciudadanos. Palma quiere que se arregle la movilidad de la ciudad, pero sin ese tranvía. Nosotros defenderemos que esos 185 millones son necesarios para Palma, pero todavía no he visto ningún compromiso.

P.- Palma en cuestión de obras está patas arriba. ¿Qué va a pasar con las de Plaza de España?

R.- Lo primero que hicimos fue dar instrucciones para afectar lo menos posible a comerciantes y restauradores. Por las prisas con las que se hizo ese proyecto, se cometieron errores, como no tener previsto que había unos restos de muralla allí. Hemos tenido que poner en marcha una modificación para poder acabarlo como se merece y eso nos lleva a que se alargue el plazo previsto para ejecutar unas obras que no tenían que haber empezado nunca. Era un proyecto que tenía carencias y que además hemos visto que han estado paralizadas muchos meses. Sacaremos un proyecto modificado para que las obras estén listas el próximo verano.

P.- Paseo Marítimo. ¿Habrá aparcamientos subterráneos a corto plazo?

R.- Hay un marco normativo en el que se enmarca ese proyecto de reforma, que es un convenio que firmó el anterior alcalde y Autoridad Portuaria, donde no se defendieron los intereses de los palmesanos. No se atajó el problema del aparcamiento del Paseo Marítimo, no se solucionaron los accesos tanto desde Porto Pi como desde el Palacio de Congresos, no se abrió la ciudad al mar, no se crearon equipamientos como se podrían haber hecho, tanto deportivos como culturales, para que generaran una actividad diferente a la del ocio. Fue y es una oportunidad perdida.

P.- ¿Qué margen de maniobra tiene allí?

R.- Pues poca. Esas obras además van a un ritmo que nos parece excesivamente lento y estamos encima, para que eso no sea así. Y con la falta de aparcamiento, estamos intentando identificar si dentro de las competencias del propio Ayuntamiento, no en el ámbito del proyecto que se está desarrollando, pudiésemos incorporar aparcamientos colindantes al Paseo Marítimo. Pero ya le digo, fue una oportunidad perdida. El problema de los aparcamientos, y de los accesos, lo tendremos que resolver nosotros porque no nos dan una solución.

P.- Uno de los proyectos estrella de su programa electoral es la transformación de abandonado edificio de Gesa en un Museo de Arte Contemporáneo. ¿Se podrá materializar esta legislatura?

R.- Creo que sí. Estamos en conversaciones con la propiedad, con Endesa, para ver en qué condiciones podemos disponer de ese equipamiento para la ciudad. Después de 15 años de dejadez, de abandono, de dar una imagen a la entrada de Palma que no se merecen ni los visitantes ni los propios palmesanos. Es un compromiso que adquirí con la ciudad y creo que puede ser una realidad esta legislatura. Las conversaciones con la propiedad están avanzadas. Vamos a ver cuándo podemos materializar un marco normativo, un convenio donde ponernos de acuerdo, para poder tener a disposición lo antes posible el edificio e iniciar un proyecto que seguro, va a transformar, no solo la Bahía de Palma, sino también la ciudad.

P.- ¿El edificio pasará a manos del Ayuntamiento de Palma?

R.- Sí, sí, en su conjunto. Es una de las opciones más realistas, más viables, que la propiedad del edificio sea del Ayuntamiento, independientemente después qué tipo de inversión, de concesión o cómo se gestionaría eso. Pero independientemente de eso, creo que es mucho mejor tener un edificio icónico para la ciudad, un equipamiento importante en primera línea de mar y que marca un poco, la idiosincrasia de la Bahía de Palma. No nos podemos permitir tener eso abandonado y eso pasa por por tener la propiedad del edificio.

P.- Intuyo que tendrá que hacer una serie de permutas con Endesa.

R.- Hay conversaciones desde hace años, pero nunca se ha materializado en nada. Todo tiene un valor y aquella zona está en proceso de desarrollo. Hay que ver de qué manera la adquisición de ese edificio se hace en compensación con algún inmueble del propio Ayuntamiento o inversión municipal que se haya hecho, urbanizando el Polígono de Llevant. Hay diferentes fórmulas y estamos estudiando qué viabilidad tiene una u otra, pero lógicamente en principio la idea es que la adquisición del edificio no cueste un euro al Ayuntamiento.

P.- Una de las grandes incógnitas es el coste que tendría la reforma de ese edificio para ponerlo a disposición del público.

R.- Sí. En estos momentos hay valoraciones más o menos aproximadas. Lo que pasa es que en un proyecto de estas características, lo mejor es no avanzar cifras concretas en estos momentos.

P.- ¿Sería en su totalidad museo o habría otras dependencias municipales?

R.- Lo que se plantea es que lo haya en primera planta o planta baja. Después una importante biblioteca municipal ligada al distrito digital de Palma, especializada en las diferentes artes, para que sea una biblioteca de referencia. Y contar con otra serie de plantas más multifuncionales para diferentes tipos de exposiciones, actos, eventos que den vida también a lo que hoy se llama el tercer espacio y se puedan hacer cosas ligadas a las artes, a las nuevas tecnologías, a la cultura, al turismo. Transformar equipamientos o edificios que han cumplido su vida útil, para que vuelvan a ser transformadores y tractores de muchos sectores de la ciudad.