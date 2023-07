Ni cien días, ni 50, han pasado desde que el alcalde en minoría del PP en el Ayuntamiento de Palma, Jaime Martínez, tomara posesión del cargo el pasado 17 de junio, y las tres formaciones de izquierdas que hasta ese día y durante ocho años conformaron el gobierno municipal que fue derrotado en las urnas el 28 de mayo, quieren reprobar al primer edil en el primer pleno de la legislatura.

Un hecho insólito dado que Martínez llevará gobernando el 27 de julio cuando se celebrará esa sesión, 40 días, y tendrá que afrontar su reprobación después de haber logrado el PP, hace apenas dos meses, el apoyo mayoritario de la ciudadanía en las urnas con 11 de los 29 concejales del salón de plenos.

La reprobación al alcalde Martínez, que será rechazada en caso de que los seis concejales de Vox también en la oposición voten en contra de esta iniciativa, parte de las filas de Més pero ha sido secundada y cuenta con el aval de los ocho concejales socialistas y la única edil de Podemos, Lucía Muñoz.

Pero no sólo al primer edil del PP quiere reprobar el partido independentista liderado por la ex concejala de Modelo de Ciudad, Neus Truyol (Més), sino también a su sucesor en el cargo, el concejal de Urbanismo, Óscar Fidalgo.

Su presentación viene motivada, según recoge la exposición de motivos en «la intención del PP de desprestigiar el trabajo realizado por el anterior equipo de gobierno municipal, trabajo que ha desbloqueado y ha encontrado soluciones a problemas históricos de Palma», apunta el documento sin precisar más al respecto.

Sobre este particular, Més acusa al alcalde de «negar la existencia del proyecto de Son Busquets». Un proyecto urbanístico que no existe ya que no fue redactado en dos legislaturas por el anterior gobierno, siendo Truyol primera responsable de Urbanismo. Desde esta formación se califica de «propuesta fantasiosa» la posible «modificación de las obras en ejecución como las del Paseo Marítimo», para habilitar plazas de aparcamientos que no hay, dado que fueron eliminadas, por el anterior Ejecutivo municipal.

En la misma línea, la reprobación al nuevo alcalde se fundamenta para Més en que Martínez ha negado, entre otras cuestiones, la existencia de los fondos destinados en el tranvía de Palma (el Gobierno central no ha presupuestados su coste de 185 millones); de ayudas supramunicipales destinadas a la gratuidad del transporte público (18 millones de los que la EMT no ha recibido aún un euro) y el proyecto de la depuradora de Palma, del que se desconoce todo lo referente a quien financiará los 60 millones de coste del emisario.

Por último la formación sustenta la exposición de motivos para la reprobación de Martínez, asegurando que «lo único que sabe hacer la derecha populista cuando gobierna, le permitirá impulsar acciones contra el derecho a la vivienda, contra la movilidad sostenible y contra el medio ambiente».

«Desde Més por Palma consideramos que la actitud del equipo de gobierno demuestra un negacionismo enfermizo ante los principales retos que tienen las ciudades europeas (vivienda, cambio climático, movilidad sostenible,…). Mientras el resto de ciudades avanzan en estas políticas, el PP sólo impone retrocesos», concluye el texto de la reprobación.