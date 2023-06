El PP cierra la puerta a un gobierno con VOX en Palma

El alcaldable electo del PP de Palma, Jaime Martínez, ha cerrado en la tarde de hoy la puerta de forma en principio definitiva a un gobierno de coalición con VOX en el Ayuntamiento de la capital balear. Así se lo ha hecho saber el propio Jaime Martínez a la cúpula de la formación verde después de la reunión celebrada por la Junta Directiva Regional del partido y a la que ha asistido el presidente nacional Alberto Núñez Feijóo.

Así las cosas, Martínez será nombrado alcalde este próximo sábado ya que el PP, con once concejales, fue la lista más votada en los pasados comicios municipales del 28 de mayo, aunque no obtuvo la mayoría absoluta fijada en 15 regidores. Al no tener más concejales que los tres partidos de izquierda, que suman 13, los seis concejales de VOX, liderados por Fulgencio Coll, eran claves para que el PP pudiera formar una coalición de gobierno que permitiera un Ejecutivo Municipal fuerte y estable a lo largo de toda la legislatura. Sin embargo no ha sido así porque según Martínez «los concejales de VOX no encajan en nuestro modelo de Gobierno».

El número 1 del PP de Palma les ha comunicado que su intención para la legislatura es alcanzar acuerdos puntuales programáticos, pero nada más. Al menos hasta las elecciones generales que se celebrarán el 23 de julio, momento en el que ha dejado abierta la puerta a la posibilidad de que algún regidor de VOX -todo apunta al propio Fulgencio Coll- entrara a formar parte del Ayuntamiento.

Esta opción, no obstante, ha sido totalmente descartada por fuentes de VOX porque, como ya había advertido el propio Fulgencio Coll, sólo estarían dispuestos a gobernar en coalición si hubiera una representación proporcional a los resultados electorales conseguidos en los recientes comicios.

Martínez ha manifestado a VOX que los acuerdos de coalición cerrados en municipios clave de Mallorca como Calvià, Marratxí, Llucmajor o Alcúdia no pueden ser comparables a Palma por la especial idiosincrasia de la capital. Desde la celebración de las elecciones y hasta el día de hoy Jaime Martínez y Fulgencio Coll sólo han mantenido dos reuniones testimoniales y esta misma semana aún no se ha celebrado ninguna.