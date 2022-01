La Guardia Civil ha intervenido un total de 20.895 unidades de diferentes artículos pirotécnicos en un comercio de Muro que vendía dichos productos sin cumplir adecuadamente con el reglamento.

Según han explicado en nota de prensa, el pasado 7 de enero el Equipo de Inspecciones de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil llevó a cabo una inspección en el local de municipio.

En este establecimiento se encontraban dispuestos a la venta estos artículos de pirotecnia, de los cuales 1.527 estaban caducados y algunos no tenían el etiquetado de la Unión Europea. Por todo ello, se levantó el correspondiente acta y se denunciaron los hechos ante la Delegación del Gobierno en Baleares.

Desde la Guardia Civil han recordado que los artículos de pirotecnia son artefactos cargados de materias pirotécnicas generalmente deflagrantes, por lo que hay que extremar las precauciones a la hora de manipularlos.

Además, han recomendado que la adquisición de estos artículos se haga siempre en puntos de venta autorizados, de proveedores con garantía contrastada y conforme a la legislación vigente para evitar cualquier peligro.

Asimismo, han aconsejado que no se guarden estos artículos entre la ropa o en los bolsillos, no se manipulen sus componentes o se extraiga su contenido, no se enciendan cerca de otros artificios, hacerlo siempre el lugares autorizados y utilizarlos en espacios abiertos sin riesgo de incendio.