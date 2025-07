Las imágenes de Justin Bieber y su mujer Hailey, de vacaciones ‘detox’ en Mallorca

Parece ser que Justin Bieber ha elegido la isla de Mallorca para pasar unas vacaciones románticas y detox con su mujer, Hailey Bieber. Tras meses de rumores de todo tipo en torno a la figura del cantante canadiense, en los que se hablaba de su desgaste físico y emocional e incluso de una ruptura amorosa, Justin Bieber ha querido evadirse de los focos y pasar unos días en Mallorca acompañado también de su hijo, Jack Blues.

En las fotos que circulan por redes sociales o que él mismo ha publicado en su Instagram, Justin Bieber muestra su parte más tierna, abrazando a su mujer mientras contemplan un bonito atardecer. «Mi para siempre», escribe el artista en referencia a su mujer Hialey. En otra foto se le puede ver recostado y tapado con una toalla siguiendo un proceso de «desintoxicación», según él mismo ha escrito en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Justin Bieber (@lilbieber)

Justin Bieber elige el Port d’Andratx

Durante su estancia en Mallorca, Justin Bieber ha elegido uno de los sitos más exclusivos de la isla para hospedarse, el Port d’Andratx. Según el periódico The Sun, el autor de Baby, Sorry, What Do You Mean? o Love Yourself se ha alojado en una impresionante mansión en el Port d’Andratx por un precio de 25.000 euros a la semana.

Se trata de una de las villas más exclusivas de Mallorca, situada concretamente en las colinas de Cala Llamp, con un total de 875 metros cuadrados que incluyen seis habitaciones, todas ellas con vistas al mar. Además, la casa también cuenta con gimnasio, spa, saunas y una enorme piscina.

More of Justin and Hailey Bieber in Mallorca, Spain (July 8) pic.twitter.com/CyradEe0BE — BieberRoots (@BieberRoots_PT) July 9, 2025

Justin Bieber también ha sido visto en comiendo con su mujer Hailey en el Beach Club Gran Folies en lo que parece otro momento romántico más de su viaje detox en Mallorca.

Justin Bieber sharing a leisurely lunch with wife Hailey at the Beach Club Gran Folies in Mallorca. pic.twitter.com/rQkJZpeXoI — Justin Bieber Photos (@bieberhqphotos) July 9, 2025

Cristiano Ronaldo, también en el Port d’Andratx

Como Justin Bieber, Cristiano Ronaldo y su mujer Georgina Rodríguez también se encuentran de vacaciones en Mallorca. El futbolista portugués ha repetido destino un año más para desconectar y disfrutar del calor junto con su familia antes de iniciar la pretemporada con el Al-Nassr F. C, equipo con el que ha renovado recientemente hasta el año 2027.

Cristiano está disfrutando de la isla de Mallorca a bordo del yate Azimut Grande 27 Metri, valorado en seis millones de euros. El luso y su mujer han sido vistos navegando por aguas de Illetes y el puerto de Andratx, donde han pasado unos días en familia totalmente alejados del ruido mediático.