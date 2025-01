El Illes Balears cierra un año 2024 de ensueño

El Illes Balears Palma Futsal cierra otro año inolvidable en su historia, marcado por la conquista de la UEFA Futsal Champions League y la Copa Intercontinental, reafirmando su posición como uno de los referentes del fútbol sala mundial. En mayo, el equipo levantó su segunda Champions en Ereván tras una final histórica frente al Barça, y meses después, tras otro verano de cambios y salidas significativas, el conjunto mallorquín volvió a demostrar su capacidad de reinventarse para conquistar de nuevo la Copa Intercontinental ante el Magnus. El título se decidió en un Son Moix convertido en el epicentro de un evento espectacular, que no solo ofreció un partido emocionante sino que también un espectáculo sin precedentes para la afición.

Este 2024 ha sido otro capítulo glorioso para un club que sigue escribiendo páginas de oro en la historia del fútbol sala. Dos títulos internacionales en un mismo año, la clasificación a la tercera Final Four consecutiva de la Champions, que se disputará en Le Mans el próximo mes de mayo, y un récord estratosférico de 22 partidos consecutivos sin perder en Europa son solo algunos de los hitos logrados. El equipo ha superado el histórico registro del Playas de Castellón y reafirmado su dominio en la élite del fútbol sala europeo. Todo esto, además, siendo reconocido como el mejor club del mundo por segundo año consecutivo, en una temporada en la que Antonio Vadillo y José Tirado también han sido premiados como mejor entrenador y mejor director deportivo, respectivamente.

Además, el Palau Municipal d’Esports de Son Moix sigue consolidándose como un auténtico feudo. De 21 partidos oficiales disputados en casa este año, el Illes Balears Palma Futsal ha salido invicto en 19 de ellos, acumulando 15 victorias y cuatro empates. Solo dos derrotas, ambas en la temporada pasada, han empañado una trayectoria casi perfecta como locales. Sin embargo, este curso, el equipo no conoce la derrota en su pabellón, reafirmando la fortaleza de un lugar que no solo intimida a los rivales, sino que también se ha convertido en sede de grandes eventos. Este año, Son Moix ha albergado dos fases de la Champions y la final de la Intercontinental, dejando momentos inolvidables tanto dentro como fuera de la pista y acercando el fútbol sala internacional a la afición mallorquina.

No obstante, el 2024 no ha sido solo un año de trofeos, sino también de reafirmación de un proyecto que no deja de evolucionar. La capacidad del Illes Balears Palma Futsal para mantenerse competitivo a pesar de los cambios es una de sus grandes fortalezas. Más allá de los títulos, el equipo ha mostrado un compromiso constante con su afición, regalándoles noches mágicas y llenando de orgullo al deporte balear. Ahora, el 2025 llega cargado de retos, entre ellos el sueño de ser el primer club en conquistar tres Champions consecutivas, algo inédito en la historia del fútbol sala, y la ambición de sumar el primer título nacional a unas vitrinas que no dejan de crecer.

El Illes Balears Palma Futsal cierra un 2024 inolvidable, con la mirada puesta en un futuro lleno de ilusión y desafíos. Porque este club no solo compite: sueña, lucha y conquista.