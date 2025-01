El Illes Balears buscará el billete a la Final Four de la Copa en Zaragoza

El sorteo de los cuartos de final de la Copa de S.M. el Rey ha deparado un nuevo reto para el Illes Balears Palma Futsal. El equipo balear se enfrentará al Wanapix AD Sala 10 en el Pabellón Siglo XXI de Zaragoza, en una eliminatoria a partido único que se disputará el 11 o 12 de febrero. Este duelo será el último paso previo a la Final Four de la competición y ambos equipos buscarán un billete que les acerque al sueño del título.

La fortuna del sorteo ha hecho que el conjunto zaragozano, cuyo nombre salió primero, juegue como local. En plena lucha por la permanencia en la Primera División, el Wanapix AD Sala 10 afronta esta eliminatoria con mucha ilusión y el objetivo de convertir su feudo en un fortín. Para ellos, avanzar a la Final Four sería un gran logro que les permitiría soñar en grande. Por su parte, el Illes Balears Palma Futsal llega con la ambición de superar los cuartos de final, una barrera que no pudo traspasar la temporada pasada al caer eliminado ante el Real Betis, que acabaría proclamándose campeón. En esta ocasión, los de Antonio Vadillo tratarán de aprovechar su buen momento y su experiencia en competiciones de alto nivel para dar un paso más en el torneo.

La historia no juega a favor de Son Moix en esta competición, ya que el pabellón mallorquín ha acogido solo cinco eliminatorias de Copa del Rey en toda la trayectoria del club en esta competición. El Illes Balears Palma Futsal deberá jugar fuera de casa, un desafío añadido en medio de un calendario muy exigente. La eliminatoria en Zaragoza se disputará entre dos desplazamientos clave en liga: la visita al Viña Albali Valdepeñas y el enfrentamiento ante ElPozo Murcia. Esta carga de partidos a domicilio complicará no solo la preparación del equipo, sino también su descanso.

No obstante, el Illes Balears Palma Futsal deberá sacar fuerzas y no confiarse. El último enfrentamiento entre ambos equipos, en liga, se saldó con una ajustada remontada del Illes Balears Palma Futsal en los últimos dos minutos. Este precedente deja claro que no será un partido sencillo para ninguno de los dos equipos, pero los mallorquines confían en su calidad y su juego para imponerse en el Pabellón Siglo XXI.

Antonio Vadillo reconoció que el equipo esperaba un sorteo más favorable: «Lo único que pedíamos era que fuera en casa, para el disfrute de nuestra afición. A partir de ahí, partido contra Zaragoza, un rival que ya pudimos comprobar en casa que en liga regular nos puso las cosas muy difíciles. Es una eliminatoria a partido único, por lo cual máxima dificultad y a las puertas de una Final Four. Ya llegará el momento de preparar el partido, pero sabemos que es complicado, contra un gran rival y en una pista bastante compleja. Nos obligarán a hacer un gran partido si queremos sacar la eliminatoria adelante.»

Por su parte, Jesús Gordillo mostró su resignación con el resultado del sorteo y destacó la acumulación de viajes: «Nos estamos acostumbrando en los sorteos de Copa del Rey a meternos en la página para coger el vuelo y poner lugar de origen Mallorca, destino… multidestino. Al final siempre nos toca fuera, no entiendo por qué. Es algo que no nos gusta. Además, va a llegar en una semana en la que vamos a jugar a Valdepeñas, tendremos que hacer otro viaje entre semana a Zaragoza y el fin de semana ir a jugar a Murcia. Entonces, no recibimos la noticia con alegría.»

Sobre el rival, Gordillo añadió: «El rival nos daba un poco igual, para nosotros era importante ser sede. Aun así, es un partido difícil, va a ser un viaje largo, contra un equipo que está a un pasito de entrar en una Final Four. Viene de la zona de abajo de la liga y estos títulos te pueden salvar la temporada. Sabemos de la dificultad, pero nosotros también tenemos mucha ilusión. La Copa del Rey también es una competición bonita, en este club es importante porque fue a la primera final donde se llegó.»