El Palmer Alma Mediterránea Palma ha comunicado hoy de manera oficial que Pavel Marinov y Amadi Ikpeze no podrán estar junto al equipo lo que resta de temporada. Los dos jugadores se encontraban lesionados y debido a que la duración de las lesiones de los dos jugadores en cuestión superan la duración de lo que resta de temporada, el club, de común acuerdo con los jugadores, ha decidido que puedan continuar la recuperación en sus países de origen con el fin de que en su proceso de recuperación y hoja de ruta para el mismo no pueda influir la presión de no poder estar junto a sus compañeros en pista en un tramo final de temporada clave.

Mientras, tras el partido disputado ante el Bàsquet Girona que supuso la victoria de los mallorquines ante un serio candidato al ascenso, los integrantes de la plantilla del equipo mallorquín agradecieron a través de las redes y con su presencia en la pista una vez acabado el partido la respuesta de una afición que agotó las entradas del Palau d´Esports de Son Moix y que provocó que el Palau viviese un ambiente memorable. Antes del partido, Guillermo Boscana, presidente del CB Imprenta Bahía San Agustín, quiso tener un detalle con Marc Gasol entregándole una camiseta del equipo mallorquín con su número y nombre a la espalda que el presidente y jugador del Bàsquet Girona agradeció con cariño.

Las distintas iniciativas llevadas a cabo por el club, con especial importancia la llevada a cabo junto a la Federació de Bàsquet de les Illes Balears, hizo que desde el momento en el que se abrieron las puertas, alrededor de las 16.30 horas, las gradas de Son Moix comenzasen a registrar una importante presencia de aficionados que siguieron de cerca el calentamiento de los de Pau Tomàs y Álex Pérez teniendo durante ese momento de calentamiento alguna que otra previa, en forma de mate de Kostas Kostadinov y Tomas Pavelka, de lo que estaba por llegar en una tarde difícil de olvidar para todos los aficionados y jugadores del Palmer Alma Mediterránea Palma.

La victoria lograda ante el Bàsquet Girona permite a los mallorquines seguir soñando con la permanencia en la LEB Oro y rompe una racha de dos derrotas consecutivas, encajadas en la prórroga ante Easycharger Palencia y en casa del Tau Castelló respectivamente para los mallorquines que ahora afrontan dos salidas tremendamente exigentes. La primera de ellas será a Almansa para jugar contra el CB Almansa con Afanion y la segunda, entre semana, al Wizink Center de madrid para enfrentarse al Movistar Estudiantes en partido aplazado de esta segunda vuelta de la temporada.