Ibiza in the sky, el lujoso restaurante donde puedes cenar a 50 metros de altura

Aterriza en Ibiza «uno de los 10 restaurantes más inusuales del mundo», según la revista Forbes. Un establecimiento de lujo en el que los comensales pueden disfrutar de una gastronomía exquisita de una manera especial: a 50 metros del suelo y con unas vistas únicas a la bahía de Sant Antoni.

Se trata del restaurante Ibiza in the Sky, ubicado en el corazón de la ciudad, y en el que los clientes sentirán están en una atracción de feria y no sólo en un simple local de restauración. Y es que una grúa es la encargada de elevar a los invitados al cielo de Ibiza, concretamente a una plataforma donde podrán adentrarse en una experiencia gastronómica irrepetible.

Además, los atrevidos que se suban a cenar a este restaurante tendrán a su disposición un arnés para que tengan garantizada la máxima seguridad. Además, los asientos de los comensales pueden girar hasta 90 grados para una mayor experiencia.

El restaurante tiene capacidad para 22 comensales más el personal y podrá disfrutarse en la isla desde el 5 de julio al 31 de agosto en horario de seis de la tarde a las dos de la madrugada, en varios turnos. Puedes reservar en este enlace.

Cabe destacar que se trata de una experiencia que ya ha llegado antes a otras ciudades importantes como París, Berlín, Londres o Dubái.

Ibiza in the Sky ofrece a sus invitados tres opciones gastronómicas, todas ellas muy apetecibles, y más si se puede disfrutar de la puesta de sol desde las alturas del mediterráneo. Los precios van desde los 139 a los 229 euros por persona.

Tapas in the sky : incluye cóctel de bienvenida, refresco y menú de seis tapas (duración total de la experiencia: 60 minutos, incluyendo 40 minutos de vuelo)

: incluye cóctel de bienvenida, refresco y menú de seis tapas (duración total de la experiencia: 60 minutos, incluyendo 40 minutos de vuelo) Cena in the sky : se tarta del menú completo con cóctel de bienvenida, refresco y cuatro platos (duración total de la experiencia: 90 minutos, incluyendo 60 minutos de vuelo)

: se tarta del menú completo con cóctel de bienvenida, refresco y cuatro platos (duración total de la experiencia: 90 minutos, incluyendo 60 minutos de vuelo) DJ & Cocktails in the sky : el invitado podrá disfrutar de un DJ set íntimo en el cielo con dos cócteles signature. Incluye un cóctel de bienvenida y 2 cócteles de mixología. (Duración total de la experiencia: 60 minutos, incluyendo 40 minutos de vuelo.)

: el invitado podrá disfrutar de un DJ set íntimo en el cielo con dos cócteles signature. Incluye un cóctel de bienvenida y 2 cócteles de mixología. (Duración total de la experiencia: 60 minutos, incluyendo 40 minutos de vuelo.) También está disponible el menú premium de caviar y trufas.

El restaurante está situado concretamente en la Avinguda del Doctor Fleming, número 13, en Sant Antoni de Portmany.