«¡Hoy no sales viva de aquí!»: intentó asesinar a puñaladas a su novia en su piso de Palma tras una discusión por un móvil

Una simple discusión por un teléfono móvil estuvo a punto de convertirse en una tragedia sangrienta en el interior de una vivienda de Palma. Un hombre se enfrenta a una petición de dos años de prisión acusado de intentar asesinar a su pareja sentimental a cuchilladas en distintas partes del cuerpo.

Los hechos ocurrieron sobre las 19:00 horas del 13 de diciembre de 2025 en un piso de la capital balear. El procesado se encontraba junto a su pareja cuando comenzó entre ambos una disputa a causa de un teléfono móvil. En un momento de máxima tensión, y guiado por la clara intención de acabar con la vida de la mujer, el hombre echó mano de un cuchillo que guardaba previamente escondido en la habitación.

Armado y con una gran agresividad, se dirigió hacia ella mientras le espetaba de forma tajante: «¡Hoy no sales de casa, hoy no sales viva de aquí!». Asustada ante la amenaza de muerte, la víctima intentó de inmediato abandonar el inmueble para ponerse a salvo. Sin embargo, el agresor se lo impidió acorralándola y se enzarzó en un forcejeo con ella en el que procedió a clavarle el arma blanca repetidamente en diversas zonas del cuerpo, alcanzándole las manos, los brazos y la espalda. La agresión cesó cuando la mujer consiguió zafarse de su captor y salir corriendo hacia la vivienda de un vecino, donde logró refugiarse.

A consecuencia del ataque con el cuchillo, la víctima sufrió diversas lesiones que requirieron asistencia médica: múltiples heridas superficiales sin sangrado activo, una herida inciso-contusa de aproximadamente un centímetro a nivel subescapular derecho y una laceración en la zona hepática de grado 1.

El acusado reconoció integramente la comisión de los hechos durante su declaración judicial. Asimismo, con el objetivo de reparar el daño provocado, consignó judicialmente la suma de 2.000 euros e hizo una transferencia directa a la perjudicada de otros 5.500 euros para cubrir la responsabilidad civil.

Por estos hechos, el Ministerio Público califica el ataque como un delito de homicidio en grado de tentativa, apreciando la circunstancia agravante de parentesco, así como las atenuantes de confesión y de reparación del daño (esta última con carácter de muy cualificada). El fiscal solicita para el procesado una pena de dos años de prisión, la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de la víctima o comunicarse con ella durante cinco años, y el abono formal de los 7.500 euros fijados de indemnización (cantidad que ya ha sido completamente satisfecha y consignada por el acusado).