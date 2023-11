Los hoteleros españoles denuncian que los Fondos Europeos Next Generation no están llegando al sector. Durante el XIX Congreso de Hoteleros Españoles que se celebra en Palma han expresado su preocupación ante la falta de aprovechamiento adecuado de los fondos y aseguran que «deberían servir para un mayor impulso y afrontar momentos futuros más complicados», aunque han destacado el buen momento por el que pasa el sector turístico español y sus favorables resultados económicos.

El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Jorge Marichal, se ha mostrado preocupado por la escasa llegada de fondos Next Generation a los proyectos de digitalización y transición energética relacionados con la industria hotelera y ha asegurado que «el control de los pisos turísticos» es uno de los principales desafíos del sector.

Sobre los fondos Next Generation, Marichal ha manifestado que «tenemos las bodegas del barco llenas de provisiones que están ahí. No tenemos hambre ahora y ahí están las provisiones. Pero me temo que al final están ocupando un sitio del barco y no están sirviendo para lo que tienen que servir», por lo que ha instado a «convertir estas provisiones en combustible», informa Europa Press.

Por ello, reclaman un replanteamiento en la forma de utilización de los fondos europeos que aún quedan por asignar para que realmente estos sean utilizados para llevar a cabo una transformación integral del sector y prepararlo de cara al futuro.

Por otro lado, han alertado que las cuentas empresariales hoteleras aunque se desarrollan en un entorno favorable, están afectadas por el efecto de la inflación y los costes de las operaciones.

«No se que manía tienen en no confiar en un sector pujante en un sector boyante como es el nuestro. Si nos hiciesen un poco más de caso, las cosas irían un poco mejor», ha argumentado Marichal, quien también ha criticado el sambenito que se cuelga al sector hotelero al que se le responsabiliza de problemas en la ciudades como la gentrificación, la turismofobia o la pérdida de identidad .

«Somos los mismos que hace diez años, en algunos lugares incluso menos, pero parece que somos la causa de todos los males. Y no tienen razón, no somos los únicos culpables y al contrario fuimos nosotros los que avisamos de los peligros de crecimientos incontrolables. No queremos eliminar a la competencia, dijimos que no había que prohibir, pero sí limitar y regular», ha recalcado durante su intervención.

Falta de personal

Durante su discurso también se refirió a los problemas de la falta de personal y a las dificultades de atraer talento a las empresas. «Muchas empresas tienen que renunciar al cliente porque no tienen empleados para poder darles servicio, y eso no puede ser hay que corregirlo», ha afirmado.

Por su parte, la secretaria de Estado de Turismo, Rosana Morillo, que no ha podido asistir al congreso hotelero al encontrarse en Madrid en las primeras reuniones tras su reelección en el cargo tras la formación de nuevo Gobierno, ha agradecido al sector hotelero su apuesta por la calidad y la sostenibilidad, así como «la línea de mejora continua» que permite al sector turístico español convertirse en «referencia como destino turístico y ejemplo de buenas prácticas empresariales a nivel mundial».