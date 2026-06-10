Guerra sin cuartel a la avispa asiática en Mallorca: 42 nidos destruidos en dos años

Guerra sin cuartel a la invasora avispa asiática en Mallorca: 42 nidos destruidos en dos años después de que el Govern haya instalado un total de 381 trampas en las zonas donde se había detectado actividad de la especie, incluyendo los alrededores de los puertos de Palma y Alcúdia, considerados puntos estratégicos de vigilancia.

La campaña de trampeo de primavera, impulsada por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, ha concluido con la captura de 22 ejemplares de avispa asiática (Vespa velutina).

La campaña forma parte del programa de seguimiento y control de esta especie, que, desde el año 2024, ha vuelto a estar presente en la isla. En los dos últimos años se han detectado y eliminado un total de cuarenta y dos nidos, veintiuno durante el año 2024 y otros veintiuno en 2025.

La avispa asiática llegó a Mallorca en el año 2015 y está incluida en el Catálogo español de especies exóticas invasoras. Tras su expansión inicial, las tareas de control permitieron eliminar su presencia en la isla. No obstante, en el año 2021 se localizó un nuevo nido en el municipio de Marratxí. Un análisis genético posterior confirmó que se trataba de un caso de nueva introducción, independiente de la población detectada años atrás.

La reaparición de la especie se confirmó nuevamente en el año 2024, lo que motivó la reactivación de los dispositivos de vigilancia y control para evitar su expansión. Paralelamente, durante los años 2024 y 2025 también se ha detectado en Mallorca otra especie invasora de avispa, la Vespa orientalis, de la que hasta ahora se ha localizado y eliminado un nido en el municipio de Esporles.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural destaca que la detección precoz es fundamental para evitar el establecimiento de estas especies invasoras y recuerda que la colaboración ciudadana es clave para el éxito del programa de control. Tanto la avispa asiática como la avispa oriental representan una amenaza para la biodiversidad, especialmente para los insectos polinizadores, y pueden tener un impacto directo sobre la actividad apícola y la producción agraria.

El seguimiento y la vigilancia de la avispa asiática se llevan a cabo mediante el Servicio de Protección de Especies y del Consorcio para la Recuperación de Fauna de las Illes Balears (COFIB), con el asesoramiento técnico de la Universidad de las Illes Balears (UIB). Se puede comunicar cualquier observación o sospecha de presencia de avispas invasoras mediante las aplicaciones móviles Línea Verde COFIB – Especies invasoras e Invasapp.