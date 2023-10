Por primera vez en la historia, Baleares ha celebrado los actos de conmemoración del 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, en las calles del centro de Palma, concretamente en el Paseo del Borne. Durante el acto, presidido por el comandante general de Baleares, Fernando Luis Gracia Herréiz, los asistentes han acudido con banderines de España y algunos han lanzado gritos a favor del Rey Felipe VI y contra Pedro Sánchez.

La cita ha comenzado a las 11.00 horas y han participado militares de los tres ejércitos, la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local. En primer lugar se ha realizado el izado de Bandera para posteriormente dar lugar al homenaje a los caídos por España con una ofrenda floral ante la mirada expectante de los ciudadanos. También se ha procedido a una lectura de la efeméride por la que se celebra el 12 de octubre.

Decenas de palmesanos han acudido para observar tanto el izado de Bandera como el homenaje a los caídos. «¡Viva España! y ¡Viva el Rey!» han sido algunos de los cánticos más repetidos durante la mañana. Gracia Herréiz ha manifestado que «no hay nada más hermoso que sentirse español, un sentimiento nunca excluyente porque nace de una integración armoniosa de la riquísima diversidad y pluralidad de España».

Asimismo, ha expresado que «somos lo que somos porque juntos lo hemos construido, porque ninguna región española sería lo mismo sin la irremplazable interacción del resto de regiones hermanas».

Al acto han asistido autoridades políticas como el alcalde de Palma, Jaime Martínez, el diputado nacional de Vox por Baleares, Jorge Campos, el presidente del Parlament, Gabriel le Senne, el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel la Fuente, la portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas o la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo.

La convocatoria de este acto suscitó la rabia de los independentistas de Més al celebrarse en plena calle y no en un recinto militar cerrado al pueblo. La portavoz de la formación, Neus Truyol, exigió al alcalde de Palma «no militarizar el espacio público ni hacer actividades que normalicen los conflictos bélicos».

Preguntado por el objetivo que perseguía la Comandancia con la celebración del acto en este espacio de la ciudad, Gracia Herréiz ha explicado que «los símbolos de la patria no son del Ejército y no tienen que estar circunscritos a los centros militares, son del pueblo y tienen que estar cerca de ellos». Asimismo, ha asegurado que «los militares son los encargados de la custodia de la enseña nacional y le tienen que rendir honores pero eso no quiere decir que sea suya, es del pueblo y todo lo que sea acercar los símbolos al pueblo es positivo».

En esta línea se ha expresado el alcalde de Palma, Jaime Martínez, que ha afirmado que «la ciudad es de todos y está bien que estas cosas sean visibles y que la ciudad participe». Además, el primer edil ha manifestado que «en contra de lo que piensen otras formaciones políticas, que eran los únicos que no han venido hoy, las fuerzas armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado representan la paz».