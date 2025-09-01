Graban a dos caballos bañándose y defecando en una playa de Mallorca

Los bañistas de la playa de El Mago, en Calvià (Mallorca), se encontraron hace unos días con una imagen totalmente inusual. A primera hora de la mañana, aparecieron dos caballos que se estaban dando un baño a la vez que estaban defecando en el mar. Se trata de una práctica totalmente prohibida por las ordenanzas municipales del Ayuntamiento de la localidad que impide la presencia de animales domésticos desde el amanecer hasta el anochecer en las playas, mucho agravado en temporada estival y con presencia de bañistas.

La playa del Mago (Portals Vells II) está a nueve kilómetros de Magaluf y forma parte de Cala Portals Vells, entrante de mar entre las puntas des Xisclet y s’Estaca, que se divide en varios brazos que finalizan en este arenal. Se trata de un espacio natural de gran belleza. Un vecino de la zona, grabó la escena con su teléfono móvil donde puede verse a los animales en el interior del mar e instantes después como los dueños de los equinos se los llevaban cuesta arriba por la carretera hasta los remolques.

En el momento que se captaron las imágenes la afluencia de bañistas era mínima, pero algunos de ellos se vieron sorprendidos por la presencia de estos dóciles animales y, muy especialmente, al verlos defecar dentro del agua donde ellos se estaban bañando. Las imágenes han sido remitidas a las autoridades competentes para que inicien una investigación y puedan tomar las medidas correspondientes.

¿Es legal entrar a la playa en caballo?

¿Es legal o no entrar a la playa con animales? La Ley de Costas no especifica nada al respecto. Sin embargo, que no lo prohíba de forma expresa no significa que esté permitido. De hecho, es ahí cuando entran en juego las normativas autonómicas y municipales. En concreto, son los ayuntamientos los encargados de definir si los animales pueden o no acceder a sus playas. En el caso del municipio de Calvià, no se permite la presencia de caballos en playas.