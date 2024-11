El Govern se plantea prohibir las edificaciones en zonas inundables: «No nos puede pasar lo de Valencia»

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha admitido este miércoles que la reflexión sobre la posibilidad de no permitir construcciones en zonas inundables, como prevé ahora el decreto de simplificación administrativa, está abierta.

«Una catástrofe de las dimensiones de la ocurrida en la Comunidad Valenciana nos puede pasar a nosotros», ha afirmado el conseller de Economía en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern extraordinario que ha aprobado el proyecto de Presupuestos autonómicos.

El decreto de simplificación administrativa se convalidará previsiblemente el próximo martes en el Parlament, aunque Més per Mallorca ha pedido la retirada del orden del día, y Antoni Costa ha añadido que «ha quedado en evidencia la realidad del cambio climático» y sus impactos asociados. «Nos tiene que llevar a un cambio como ciudadanos», ha añadido.

El portavoz ha destacado que el Ejecutivo ya incluye medidas en este sentido en los Presupuestos que acaba de presentar como duplicar las partidas para limpieza de torrentes.

También la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, ha señalado que esta semana se tendrá el dictamen del decreto ley, que se vota el próximo martes, y que hay muchas enmiendas vivas.

«Hay que dar tiempo y calma, no tengan duda que el Govern hace lo que tiene que hacer», ha subrayado, agregando que en los plenos siempre hay margen de modificación.

No obstante, la ‘popular’ ha afeado a la izquierda por criticar que el martes se vote una ley cuyo dictamen todavía no está disponible, subrayando que no es la primera vez que se incluye en el orden del día la aprobación de una ley sin el dictamen.

En la comisión en la que se aprobó el dictamen hubo muchas transacciones, ha admitido, recalcando que el PP entregó a todos los grupos copias de las enmiendas, las transacciones y la motivación. «Todos los partidos tienen perfectamente lo que se aprobó», ha dicho.

Los ecologistas del Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (GOB) ha comenzado una recogida de firmas para exigir al Govern que prohíba la legalización y construcción en zonas potencialmente inundables que ahora permite el decreto ley de simplificación administrativa.

En un comunicado, la asociación ecologista ha pedido a la presidenta autonómica, Marga Prohens, que «eché para atrás» el decreto ley, llegará al Parlament el próximo martes para su votación, y «comience a trabajar de forma valiente en políticas de verdadera emergencia climática».

Para ello han iniciado una campaña de recogida de adhesiones a la que se pueden sumar entidades y personas de forma particular, a través de las cuales pretenden instar al Ejecutivo regional a poner en marcha cuatro medidas urgentes.

La primera, la eliminación con efectos retroactivos de la posibilidad de legalizar construcciones y usos en suelo rústico, especialmente en aquellas zonas en riesgo de inundaciones, incendios o deslizamientos de tierra. A juicio del GOB, la urbanización en estos terrenos para usos residenciales y turísticos impide que el terreno fértil retenga el agua e interrumpe los canales naturales de evacuación.

En segundo lugar, rechazar la aprobación parlamentaria del decreto ley de simplificación administrativa siempre y cuando siga contemplando la construcción en zonas de riesgo. Si sale adelante, han advertido, deberán «depurar y exigir responsabilidades» tanto en el sector público como en el privado.

Desde las filas de la oposición, los independentistas de Més y los socialistas han exigido al PP que pare el cambio normativo s y han afirmado que «no tiene ningún sentido» que el dictamen del decreto ley se vote en el próximo pleno. «Se introdujeron tantos cambios que ni ellos saben lo que han aprobado», ha dicho el socialista Negueruela.

Desde los secesionistas de Més, su portavoz Lluís Apesteguia, ha lamentado que la Junta de Portavoces haya rechazado este miércoles la petición de su formación de aplazar la votación, dando tiempo así para poder hacer «una reflexión más profunda».

«No solo se trata de evitar que se pueda construir en estas zonas, sino de hablar de qué hacemos con las decenas de miles de personas que ahora mismo viven en zonas inundables en Baleares», ha subrayado Apesteguia, asegurando que su formación continuará con la «mano tendida hasta el último segundo» para llegar a un acuerdo en este sentido.

Según los portavoces, en la comisión parlamentaria en la que se aprobó el dictamen se realizaron muchas transacciones entre PP y Vox que alteraron el texto, agregando que los partidos no han podido ver el texto definitivo.

Sobre esta cuestión, la portavoz de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha considerado que las transacciones fueron «totalmente desnudas de información pública» y que desde su formación no saben cómo ha quedado el texto.