La consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, ha asegurado en la Cámara balear en la Comisión de Asuntos Institucionales, que el director del ente público autonómico IB3, Andreu Manresa, colocado por la socialista Francina Armengol y que se niega a dimitir como le ha solicitado el Govern de Marga Prohens al tener mandato hasta 2028, «no responde, va a lo suyo».

En su comparecencia a petición propia para informar sobre las directrices generales de la acción de gobierno que desarrollará en sus áreas, Estarellas ha aclarado al diputado socialista, Marc Pons, que había calificado de «cacicada» el posible relevo de Manresa, que el Ejecutivo balear «no está contra la independencia del ente, ni queremos controlar su imparcialidad, ni la línea que debe tener a nivel programático y editorial, pero sí dar estabilidad «, lamentando el «desmantelamiento» que padece la dirección de IB3.

«No hay nadie. Manresa va a lo suyo, no sabemos, no responde. La gerente se fue cansada, agotada, porque no había manera, no hay director de recursos humanos, ni sabemos a quién pedir explicaciones», ha denunciado la consellera Estarellas.

Previamente a su intervención, la diputada y portavoz del PP en esta comisión parlamentaria, Cristina Gil, replicó al diputado socialista que la actitud de Manresa de «aferrarse al sillón, es nociva».

Tras reprocharle a Pons el tono de su intervención, y el «miedo» a un posible relevo de Manresa al frente del canal autonómico, Gil recordó que el actual director del ente es «un cargo público nombrado y revalidado por el pacto de gobierno de la socialista Francina Armengol, y que tras ocho años, quizá ha llegado el momento de hacer cambios»

«Aferrarse al sillón es nocivo para muchas cosas, para el día a día, para el ciudadano, para la cadena y para los trabajadores inmersos en un proceso de internalización que está paralizado», indicó la diputada del PP.

Catedrática de Derecho Civil. jurista y politóloga, Gil recordó que “el PSOE en 2015 cambió la ley, precisamente para elegir a Manresa y de una mayoría de dos tercios de la Cámara, pasamos a tres quintos”.

Respecto a la supuesta independencia del director del ente público autonómica, Gil rememoró algunos sonados escándalos que ha protagonizado el alto cargo del ente televisivo autonómico en los últimos meses de la pasada legislatura, como lo sucedido en el debate de las elecciones autonómicas del 28 de mayo.

«Manresa se negó a cumplir el acuerdo alcanzado por los partidos, transgrediendo los turnos de cierre y apertura de los candidatos en beneficio de Armengol», denunció Gil.

La diputada del PP también se hizo eco del veto de Manresa a RTVE y a Fibwi TV con motivo de una visita de Armengol, y de las declaraciones del portavoz del comité de empresa de IB3, que en julio pasado, denunció que los trabajadores de la cadena «están quemados, carbonizados, cansados y hartos con este gobierno de izquierdas». Por ello, remachó Gil «lo que urge» en estos momentos en IB3, «es una auditoría de la situación del ente», cosa que aún no se ha puesto en marcha.