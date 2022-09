El Gobierno de izquierdas de Mallorca incumple la normativa sobre limitación del aire acondicionado

El pacto de izquierdas que gobierna en el Consell de Mallorca y que integran PSOE, Podemos y Més incumple la limitación del aire acondicionado impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez. Este mismo jueves el termostato de la sala de audiencias que utiliza preferentemente la presidenta del gobierno insular, la socialista Cati Cladera, marcaba 20 grados mientras que la temperatura de la sala de plenos era de 24,9 grados cuando el límite establecido es de 27 grados.

Esta medida de ahorro energético dictada por el Gobierno de la nación es obligatoria o para todos los edificios públicos, grandes almacenes, aeropuertos, estaciones de tren, autobús y comercio. La formación Vox ha denunciado el incumplimiento de esta orden por parte del Gobierno de Mallorca en sus propias instalaciones.

“Manda narices. En bares, restaurantes, hoteles, tiendas, oficinas etcétera, los trabajadores y los clientes se ven obligados a pasar calor, precisamente en un verano que está siendo extremadamente cálido y mientras, PSOE, Més y Podemos incumplen las normas que ellos mismos ponen en marcha y que imponen a los ciudadanos”, ha afirmado el portavoz adjunto de Vox en el Consell de Mallorca, Toni Gili.

Vox exige a la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, que cumpla con las normas vigentes, esas normas que impone su compañero de partido el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. “La izquierda está fastidiando a todos los ciudadanos mientras ellos viven como les da la gana. Ahí están los socialistas, los comunistas y los indepes, bien fresquitos, incumpliendo una norma que ya dijimos que es absurda, que no sirve para nada, pero que está siendo impuesta a los ciudadanos”, ha asegurado Gili.

Por ello, Vox ha registrado una pregunta con solicitud de respuesta escrita dirigida al consejero de Presidencia, Javier de Juan, exigiendo saber el motivo por el cual la sala de audiencias y la sala de plenos han estado a una temperatura inferior a 27 grados, contraviniendo lo establecido por el plan de ahorro energético del Gobierno. “Tendrán que darnos explicaciones, quieran o no. No les vamos a pasar ni una, ni una”, ha dicho el portavoz adjunto de Vox.

Desde el primer momento, las medidas de ahorro energético han sido criticadas en Baleares por Vox y el PP aunque ambas formaciones también han denunciado que sea la propia Administración que las incumpla.

La presidenta del Partido Popular de Baleares, Marga Prohens, denunció en su momento que la líder del Ejecutivo, la socialista Francina Armengol, «no ha alzado la voz» para defender las características de las Islas, como puede ser la temperatura y la humedad, a la hora de aplicar el decreto de ahorro energético.

«Pedimos que se escuche a las Comunidades Autónomas. No podemos entender de ninguna manera cómo Francina Armengol ha sido de las pocas presidentas, incluso del PSOE, que no ha alzado la voz para defender las características propias de esta comunidad. No es lo mismo Baleares, con la humedad, la temperatura y el flujo de clientes que tenemos, que otras Comunidades autónomas», dijo Prohens el pasado mes de agosto.