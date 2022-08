El PP lamenta que Francina Armengol no defienda a Baleares en el decreto de energía

La presidenta del Partido Popular de Baleares, Marga Prohens, ha lamentado este viernes que la líder del Ejecutivo, la socialista Francina Armengol, «no ha alzado la voz» para defender las características de las Islas, como puede ser la temperatura y la humedad, a la hora de aplicar el decreto de ahorro energético.

«Pedimos que se escuche a las Comunidades Autónomas. No podemos entender de ninguna manera cómo Francina Armengol ha sido de las pocas presidentas, incluso del PSOE, que no ha alzado la voz para defender las características propias de esta comunidad. No es lo mismo Baleares, con la humedad, la temperatura y el flujo de clientes que tenemos, que otras CCAA», ha expresado Prohens en declaraciones a los medios que recoge Europa Press.

La presidenta popular ha realizado un recorrido por distintos comercios del centro de Palma para conocer cómo han sido las primeras horas de aplicación de este decreto. Prohens ha estado acompañada por el líder del PP en la capital balear, Jaime Martínez, y el presidente de Afedeco, Toni Gayá.

«Frente a los decretos dictados desde un despacho en Madrid con aire acondicionado», el PP está «a pie de calle para ver qué piensa el pequeño comercio», ha destacado Prohens.

Según la presidenta del PP balear, los comerciantes están «enfadados» y «no saben a qué vienen estas medidas». «Nosotros creemos que debe de haber medidas de ahorro energético, pero una vez más, como pasó con la crisis de la covid, han vuelto a empezar la casa por el tejado. Se han dictado unas medidas desde un despacho sin escuchar a los empresarios, que son los que están obligados a aplicarlas», ha censurado.

Ha asegurado que el decreto tiene «una serie de interrogantes» y unas medidas con un «coste económico», las cuales no tienen «un estudio detrás que realmente diga cuál es el ahorro energético» al aplicarlas. De hecho, según Prohens, dichas medidas «incluso pueden ser contraproducentes».

Además, ha criticado «la hipocresía una vez más del gobierno de izquierdas»: «Han querido ser los primeros en apagar las luces de diferentes monumentos, mientras el Ayuntamiento de Palma y Delegación del Gobierno no apagaron las luces el primer día de entrada en vigor de este decreto».

Prohens ha asegurado ser consciente de la magnitud de la crisis energética, pero ha insistido en que «no peguen este golpe mortal al pequeño comercio». Como alternativa a estas medidas del Gobierno central, ha pedido escuchar a los comerciantes y proporcionarles ayudas para renovar los aparatos de aire acondicionado.

«Palma no tiene las características de una ciudad del norte»

Por su parte, el presidente de Afedeco, Toni Gayá, ha reclamado a los partidos políticos «ser conscientes de que estamos en Mallorca, y en este caso en Palma», que «no tiene las características de una ciudad del norte de España».

Gayá ha recordado que los comerciantes de Mallorca viven del turismo durante los meses de verano y que las tiendas cierran cuando llega el invierno, puesto que no sale «rentable» mantenerlas abiertas. «En verano se hace la caja del invierno para mantener la tienda y a las personas que trabajan», ha señalado.

«Si en el verano todo son problemas y hemos de cerrar un par de días para adaptarnos a la normativa, seguramente lo que pasará es que el verano que viene menos tiendas estarán abiertas», ha lamentado, a la vez que ha criticado que «desde un despacho de Madrid» se hayan decidido las medidas para toda España.

En este punto, también ha mencionado el clima de Baleares, que se caracteriza por las altas temperaturas y la humedad. «Si cuando estás en la calle y entras en una tienda para refrescarte un poco, hace más calor en la tienda que fuera, tenemos un problema», ha indicado.

Finalmente, Gayá ha recordado que hace un año muchos comerciantes tenían sus tiendas cerradas debido a la caída del turismo por la pandemia y ha insistido en que las medidas les afectan directamente porque «los comerciantes no pegan gritos porque sí».